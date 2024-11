Vai sobrar mais dinheiro para o Natal! Brasileiros comemoram nova bandeira sinalizada pela Aneel

Aneel deve anunciar troca para bandeira verde em dezembro. Saiba como isso pode reduzir sua conta de luz e ajude a economizar.

As bandeiras tarifárias são um sistema usado para informar os consumidores sobre o custo de geração de energia elétrica. Dependendo das condições climáticas, como chuvas e níveis dos reservatórios, as tarifas podem variar.

Nesse contexto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve anunciar a troca da bandeira tarifária amarela pela verde em dezembro, prometendo reduzir as contas de luz dos brasileiros.

A expectativa do Governo Federal é que a mudança traga alívio no orçamento das famílias, sobretudo com a proximidade do Natal, além de contribuir para controlar a inflação, que costuma ser impactada pelo aumento nos preços da energia.

Como funcionam as bandeiras tarifárias?

A depender das condições climáticas, como chuvas e níveis dos reservatórios, as tarifas podem variar. Abaixo, entenda o que cada bandeira representa:

Bandeira verde: sem acréscimos na tarifa.

sem acréscimos na tarifa. Bandeira amarela: acréscimo de R$ 1,885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido.

acréscimo de R$ 1,885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido. Bandeira vermelha – Patamar 1: acréscimo de R$ 4,463 por kWh consumido.

acréscimo de R$ 4,463 por kWh consumido. Bandeira vermelha – Patamar 2: acréscimo de R$ 7,877 por kWh consumido.

De abril de 2022 até julho de 2024, a bandeira verde esteve em vigor, mas foi substituída pela amarela em seguida. Em setembro, a bandeira vermelha (patamar 1) foi acionada, avançando para o patamar 2 em outubro. Esse cenário impactou diretamente as contas de luz dos consumidores.

A bandeira verde já foi confirmada?

Ainda não! A decisão será divulgada oficialmente em dezembro pela Aneel. No entanto, a troca para a bandeira verde está entre as expectativas do Governo Federal, considerando as condições favoráveis de geração de energia neste período.

Outras medidas em discussão

Durante o aumento recente das tarifas, o Governo Federal também retomou discussões sobre o retorno do horário de verão, uma prática extinta desde 2019. Essa medida poderia ajudar a reduzir o consumo de energia elétrica no horário de pico.

Descontos para inscritos no Bolsa Família

Além da possível mudança para a bandeira verde, as famílias inscritas no Bolsa Família têm direito a descontos na conta de luz.

Esses descontos, que podem chegar a 65%, fazem parte dos benefícios oferecidos pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Veja como os descontos funcionam:

O benefício é automático para inscritos no Bolsa Família ou CadÚnico.

O desconto varia de acordo com o consumo mensal, sendo maior para quem consome menos energia.

É necessário manter o cadastro atualizado para garantir o benefício.

Como economizar na conta de luz enquanto espera a mudança de bandeira?

Para reduzir o consumo de energia, siga algumas dicas práticas:

Utilize aparelhos eletrônicos em horários de menor consumo.

Desligue luzes e equipamentos que não estão sendo usados.

Prefira lâmpadas de LED, que consomem menos energia.

Verifique vazamentos em chuveiros elétricos e outros equipamentos.

A troca para a bandeira verde trará mais alívio financeiro aos consumidores, especialmente para quem já conta com descontos na tarifa por meio de programas sociais.