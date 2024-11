Nova funcionalidade do WhatsApp promete facilitar sua vida; veja como ativar HOJE (25)

WhatsApp libera recurso de transcrição de áudio para texto. Veja como ativar a novidade e facilitar sua comunicação.

O WhatsApp agora conta com um recurso de transcrição de mensagens de voz para texto. A ideia, em princípio, é facilitar a comunicação para diversos usuários.

A saber, a funcionalidade foi lançada pela Meta, empresa responsável pelo aplicativo, e está sendo liberada pouco a pouco para os usuários do mensageiro.

Além de prática, a novidade mantém as transcrições protegidas por criptografia de ponta a ponta, assim como as demais mensagens enviadas no app.

Envie fotos e vídeos em HD pelo WhatsApp. Aprenda a configurar o aplicativo e aproveite a nova funcionalidade com qualidade superior.

Como ativar a transcrição de áudio no WhatsApp?

A ativação da transcrição de mensagens de voz é simples e pode ser feita diretamente nas configurações do aplicativo. Confira o passo a passo:

Acesse as Configurações do WhatsApp no seu dispositivo.

Toque na opção Conversas.

Encontre a funcionalidade Transcrições de mensagens de voz e ative-a ou desative-a conforme desejar.

Após ativar, selecione o idioma para as transcrições, garantindo maior precisão no reconhecimento do áudio.

Outra novidade: WhatsApp permite enviar fotos e vídeos em HD

O WhatsApp também oferece a opção de enviar fotos e vídeos em alta definição (HD), garantindo maior qualidade na mídia compartilhada.

Por padrão, o aplicativo reduz a resolução das mídias para economizar espaço e acelerar o envio. Todavia, o envio em HD é bastante útil para quem precisa compartilhar arquivos com alta nitidez, como designers, fotógrafos ou profissionais que utilizam o WhatsApp em seus negócios.

Vantagens e desvantagens do envio em HD

Vantagens: Maior qualidade das mídias enviadas, com melhor nitidez e riqueza de detalhes. Ideal para fins profissionais ou situações em que a qualidade visual é prioritária.

Desvantagens: Maior consumo de dados, o que pode ser um problema para quem usa internet limitada. Ocupa mais espaço de armazenamento, tanto no dispositivo de quem envia quanto no de quem recebe. Envio mais lento em conexões de internet instáveis ou lentas.



Como ativar o envio de mídias em HD no WhatsApp?

Siga o tutorial abaixo para configurar o envio de arquivos em alta qualidade:

Abra o aplicativo do WhatsApp e clique nos três pontos no canto superior direito.

Acesse Configurações e, em seguida, clique em Armazenamento e Dados.

Encontre a opção Qualidade de mídia no menu.

Escolha entre: Padrão: resolução mais baixa, ideal para economizar espaço e dados. Alta definição: envio com maior qualidade, mas pode ser mais lento e consumir mais dados.



Observação: caso precise alterar novamente para a opção padrão, basta repetir o procedimento e selecionar a resolução padrão.

Limitações para o envio em HD no WhatsApp

Para conexões rápidas, o tamanho máximo de envio de vídeos é de 100 MB, com resolução de 720p.

Para conexões mais lentas, o limite é de 64 MB, com resolução de 480p.

A duração máxima de vídeos no status é de 30 segundos.

Não é possível usar mídias em HD nas atualizações de status ou nas fotos de perfil.

Enfim, para garantir o funcionamento correto do envio em HD e de outros recursos, verifique sempre se o aplicativo está atualizado. Acesse a loja de aplicativos no seu dispositivo e instale a versão mais recente do WhatsApp.