Mães do Bolsa Família conseguem acumular R$ 300,00 por mês com novo benefício; inscreva-se

Novo benefício de R$ 300 para mães do Bolsa Família. Veja quem pode receber e como se inscrever até dezembro.

Um novo benefício adicional de R$ 300 está sendo liberado para mães cadastradas no Bolsa Família. A medida é voltada para mulheres gestantes ou responsáveis por crianças de até 6 anos.

Neste mês de novembro, milhares de novas vagas foram abertas para as interessadas, e os pagamentos começarão em janeiro de 2024.

É preciso, porém, que as mães atendam aos critérios estabelecidos pelo programa. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o dia 19 de dezembro de 2024. Saiba mais a seguir.

Mães cadastradas no Bolsa Família podem receber R$ 300 mensais.

Quem pode receber o benefício?

Para ter acesso ao adicional de R$ 300, é necessário:

Ser mulher gestante ou responsável por crianças de até 6 anos.

Não possuir vínculo formal de emprego.

Residir no estado de Pernambuco.

Ser responsável familiar cadastrada no CadÚnico, com os dados devidamente atualizados.

O pagamento será feito diretamente na conta digital do Caixa Tem no 5º dia útil do mês.

Como se inscrever para o benefício?

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o dia 19 de dezembro de 2024. Veja o passo a passo para se cadastrar:

Acesse o site oficial destinado ao cadastro ( https://www.maesdepernambuco.pe.gov.br/ ).

). Informe o Número de Identificação Social (NIS) e sua data de nascimento.

Verifique se atende aos critérios e confirme o interesse em participar do programa.

Mães que se inscreverem dentro do prazo e cumprirem os requisitos começarão a receber o valor adicional já em janeiro de 2024.

Mais sobre o benefício

O programa foi criado pelo governo de Pernambuco para complementar os pagamentos já feitos pelo Bolsa Família.

O objetivo é oferecer suporte financeiro a mães de baixa renda, ajudando no cuidado com gestantes e crianças pequenas. Para evitar problemas, é essencial manter os dados do CadÚnico atualizados.

Dicas para atualizar o CadÚnico

Caso a mãe esteja com o cadastro desatualizado, é importante seguir os passos abaixo:

Vá até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Leve documentos como RG, CPF, comprovante de residência e certidões de nascimento ou casamento.

Solicite a atualização dos dados, informando qualquer alteração na renda ou composição familiar.

O que acontece após a inscrição?

Após completar o cadastro, as mães elegíveis serão incluídas no programa e terão o benefício depositado mensalmente. O valor adicional é um suporte importante para as famílias e será pago junto com os demais benefícios do Bolsa Família.

Por fim, como mencionado, a inscrição deve ser feita até 19 de dezembro, e o primeiro pagamento para as novas beneficiárias será realizado no início de janeiro. Por isso, é importante não perder o prazo e garantir o cadastro dentro das vagas disponíveis.