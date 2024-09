Pente-fino no CadÚnico continuará, prepare-se! Entenda a decisão do governo

O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, confirmou que a revisão detalhada dos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) seguirá em 2025.

O pente-fino tem como objetivo principal detectar inconsistências e atualizar as informações das famílias que participam de programas sociais, como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Essa revisão, no entanto, não significa o corte imediato dos benefícios. Em muitos casos, pode ocorrer apenas uma suspensão temporária ou o bloqueio dos pagamentos, e a família pode permanecer no programa por até seis meses enquanto regulariza a situação.

Ou seja, o foco está em garantir que os recursos cheguem, de fato, a quem mais precisa.

Revisão do CadÚnico será contínua em 2025

Desde 2023, o pente-fino no CadÚnico tem sido uma prática constante, e o governo planeja continuar com a medida em 2025.

A segunda fase da revisão de 2024, por exemplo, começou em agosto, e os dados estão sendo analisados minuciosamente. O objetivo é garantir que as famílias inscritas estejam realmente dentro dos critérios dos programas sociais.

Em agosto de 2024, o ministro Wellington Dias revelou que, com o pente-fino, pelo menos 3,7 milhões de pessoas foram removidas do CadÚnico, deixando de participar dos programas federais. Esse número mostra a importância de manter o cadastro atualizado e coerente com a realidade das famílias brasileiras.

Por outro lado, o governo também tem focado em incluir novas famílias no Bolsa Família. Entre março de 2023 e julho de 2024, 4,23 milhões de famílias foram incluídas no programa, com o objetivo de ampliar a proteção social no país.

Critérios analisados na revisão

O pente-fino no CadÚnico avalia uma série de critérios, como renda familiar, composição do núcleo familiar, e até divergências nos registros.

O governo busca identificar famílias que, por algum motivo, não estejam mais dentro dos requisitos para o recebimento dos benefícios, seja por melhoria na renda ou mudança de composição familiar.

Essa análise detalhada é essencial para garantir que os programas sociais sejam direcionados para as famílias mais vulneráveis. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a revisão também é uma forma de focar a transferência de renda e assegurar que ela chegue a quem mais precisa.

Você precisa saber disso hoje:

Bloqueio, suspensão e cancelamento

A revisão cadastral pode resultar em três tipos de ações: bloqueio, suspensão e cancelamento do Bolsa Família. Cada uma dessas medidas tem consequências diferentes e pode ser revertida, dependendo da situação da família.

Cancelamento : Ocorre quando a família ultrapassa o limite de renda e não atualiza o cadastro no prazo. Nesse caso, o benefício é cancelado e os pagamentos são interrompidos. Para regularizar, a família precisa atualizar as informações e o município deve notificar o governo federal. A reversão é possível em até 180 dias após o cancelamento.

: Ocorre quando a família e não atualiza o cadastro no prazo. Nesse caso, o benefício é cancelado e os pagamentos são interrompidos. Para regularizar, a família precisa atualizar as informações e o município deve notificar o governo federal. A reversão é possível em até após o cancelamento. Suspensão : Quando a família não cumpre as condições de saúde e educação , o benefício pode ser suspenso por dois meses. Durante esse período, os pagamentos são interrompidos. Se houver justificativa, a família pode apresentar um recurso para reverter a suspensão.

: Quando a família , o benefício pode ser suspenso por dois meses. Durante esse período, os pagamentos são interrompidos. Se houver justificativa, a família pode apresentar um recurso para reverter a suspensão. Bloqueio: Esse processo ocorre quando a família não atualiza o cadastro, tem pendências no CPF ou descumpre as condições de saúde e educação. O benefício fica bloqueado por até seis meses, mas a família continua no programa. Após a regularização, os valores retidos são liberados.

Golpes e alertas aos beneficiários

Em meio ao processo de revisão, o governo federal também alertou para a presença de golpes envolvendo o Bolsa Família. Criminosos têm utilizado falsas promessas e comunicações fraudulentas para enganar beneficiários.

O Ministério do Desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal reforçam que só se comunicam com os beneficiários por meio de canais oficiais. As mensagens podem ser recebidas pelos seguintes meios:

Avisos no extrato de pagamento do Bolsa Família;

do Bolsa Família; Notificações nos aplicativos Bolsa Família , CAIXA Tem ou CadÚnico ;

, ou ; Correspondências oficiais, como o envio do cartão do Bolsa Família ;

; Comunicados sobre o acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação.

Para evitar fraudes, é fundamental que os beneficiários verifiquem sempre a origem das mensagens e, em caso de dúvida, entrem em contato com os canais oficiais do governo.

O pente-fino no CadÚnico continuará em 2025, garantindo que os benefícios sociais sejam distribuídos de maneira justa e eficiente. A revisão detalhada é uma ferramenta importante para identificar inconsistências e direcionar os recursos para as famílias mais vulneráveis.

Além disso, o governo segue com ações de busca ativa, incluindo novas famílias no Bolsa Família e ampliando a proteção social no Brasil. Para os beneficiários, manter o cadastro atualizado e estar atento às notificações oficiais são passos essenciais para evitar suspensões ou cancelamentos dos benefícios.