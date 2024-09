WhatsApp é passado? Novos apps de mensagem bombam entre os brasileiros; confira

Cansado do WhatsApp? Veja quais aplicativos de mensagem estão ganhando popularidade no Brasil e como eles oferecem recursos mais avançados e seguros.

Apesar da popularidade inegável do WhatsApp, muitos usuários começam a buscar alternativas. O aplicativo da Meta domina o mercado de mensagens, conectando desde familiares até clientes e prestadores de serviços.

Porém, várias queixas surgem em relação à segurança, privacidade e funcionalidades, especialmente para quem usa a ferramenta de forma profissional.

Se você está cansado das limitações do WhatsApp, existem outros aplicativos que oferecem recursos diferenciados e podem atender melhor às suas necessidades. A seguir, vamos conhecer algumas opções que estão ganhando espaço entre os brasileiros.

Conheça outros aplicativos de mensagem

1. Telegram

O Telegram é um dos concorrentes mais fortes do WhatsApp. Com funcionalidades muito semelhantes, ele oferece vantagens como a criação de grupos gigantes, com até 200 mil membros.

Isso o torna uma excelente opção para quem precisa administrar grandes comunidades ou compartilhar arquivos de maneira segura.

Além disso, o Telegram usa seu próprio protocolo de segurança, o MTProto, para garantir a proteção das conversas. Outros recursos interessantes incluem mensagens autodestrutivas e bate-papos secretos, proporcionando maior privacidade aos usuários.

E para desenvolvedores, o Telegram disponibiliza uma API que permite personalizar e integrar a plataforma com outros serviços.

2. Signal

Para os que priorizam a privacidade, o Signal é a escolha perfeita. Com criptografia de ponta a ponta em todas as conversas e até nos stickers, o app garante que apenas as pessoas envolvidas possam acessar o conteúdo das mensagens. Isso traz uma camada extra de segurança que muitos usuários valorizam.

O Signal também oferece mensagens autodestrutivas e é um software de código aberto, o que significa que qualquer especialista pode auditar sua segurança.

Isso faz com que o app se destaque como uma das opções mais confiáveis para proteger suas comunicações pessoais e profissionais.

3. Viber

Embora menos conhecido no Brasil, o Viber tem uma base sólida de usuários em regiões como Europa Oriental, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Com funcionalidades de mensagens de texto, chamadas de voz e vídeo, ele garante comunicação eficiente, sempre protegida por criptografia de ponta a ponta.

O grande diferencial do Viber é o “Viber Out Credits”, um serviço que permite fazer chamadas para números de telefone fixo ou móvel em qualquer lugar do mundo, mesmo que o destinatário não tenha o aplicativo instalado. Embora o recurso seja pago, ele oferece tarifas competitivas para ligações internacionais.

4. Facebook Messenger

O Facebook Messenger é o “irmão mais velho” do WhatsApp, oferecendo uma integração direta com a sua lista de amigos do Facebook. Ao contrário do WhatsApp, não é necessário um número de telefone para usar o Messenger, o que facilita a comunicação com seus contatos da rede social.

O app também oferece funcionalidades adicionais, como jogos, bots e videochamadas em grupo. Além disso, permite personalizar as conversas com cores, apelidos e emojis, trazendo uma experiência mais interativa e divertida.

Para garantir a segurança, é possível ativar ID de impressão digital ou reconhecimento facial para desbloquear o app.

Esses são alguns dos aplicativos que estão ganhando espaço e atraindo brasileiros que buscam alternativas ao WhatsApp. Cada um oferece recursos únicos, focando em diferentes aspectos como segurança, funcionalidade ou integração com outros serviços.

