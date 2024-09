4 coisas que você precisa evitar na perícia do INSS senão perderá o benefício

A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma etapa crucial para a concessão ou manutenção de benefícios previdenciários. É nesse momento que se avalia a capacidade do segurado de trabalhar, considerando suas condições físicas e mentais.

Embora esse processo seja rigoroso, há atitudes que podem comprometer o resultado da perícia e, consequentemente, o recebimento do benefício. Confira quatro comportamentos que devem ser evitados para garantir uma avaliação justa.

É preciso saber o que evitar sempre na hora de fazer a prova de vida do INSS. Você pode se dar mal se der alguma “bola fora” – foto: noticiadamanha.com.br.

Não forneça informações falsas ou incompletas

Durante a perícia, a tentação de exagerar ou omitir informações pode ser grande. No entanto, fornecer dados falsos ou incompletos é um dos maiores erros que um segurado pode cometer.

Os peritos do INSS são altamente capacitados para identificar inconsistências e contradições nos relatos e nas provas apresentadas. Além disso, qualquer tentativa de enganar o sistema pode ser considerada fraude, o que gera sérias consequências.

Portanto, seja honesto e forneça todos os detalhes relevantes sobre sua condição de saúde. Isso inclui sintomas, tratamentos realizados e exames médicos. A transparência é a chave para uma análise correta e justa.

Consequências de fornecer informações falsas:

Cancelamento imediato do benefício

Multas e sanções legais

Abertura de processos judiciais

Danos à sua credibilidade como beneficiário

Evite exagerar ou minimizar seus sintomas

Outro erro comum durante a perícia é o exagero ou a minimização dos sintomas e limitações. Alguns segurados acreditam que, ao aumentar a gravidade de sua condição, têm mais chances de conseguir o benefício. No entanto, essa abordagem pode ser prejudicial.

Os peritos estão acostumados a avaliar a veracidade dos relatos com base em documentos médicos, além de realizar testes e observações durante a consulta.

Da mesma forma, minimizar os sintomas na esperança de não parecer “fraco” ou “inapto” também pode gerar problemas. O ideal é descrever sua condição de maneira clara e precisa, sem omitir ou exagerar qualquer aspecto.

Você precisa saber disso:

Impactos de exagerar ou minimizar os sintomas:

Perda de credibilidade perante o perito

Risco de indeferimento do benefício

Dificuldade para concessão de futuros benefícios

Possibilidade de recursos e apelações desnecessárias

Nunca tente intimidar ou influenciar os peritos

Durante a perícia, manter uma postura respeitosa é fundamental. Tentar influenciar ou intimidar o perito médico pode prejudicar ainda mais a avaliação. Lembre-se de que esses profissionais são treinados para atuar de forma imparcial e basear suas decisões em evidências médicas.

Qualquer comportamento agressivo, falta de respeito ou tentativas de manipulação são ineficazes e podem prejudicar o processo.

O perito está ali para realizar um trabalho técnico, e não para tomar partido. Qualquer atitude que tente desvirtuar o processo será rapidamente identificada e pode resultar no indeferimento imediato do benefício.

Consequências de tentar intimidar os peritos:

Perda da confiança e da credibilidade

Indeferimento ou cancelamento do benefício

Possibilidade de penalidades administrativas ou judiciais

Danos à imagem e à reputação pessoal

Coopere plenamente e siga as orientações

Por fim, a cooperação durante a perícia do INSS é essencial para que o processo seja ágil e preciso. Isso inclui comparecer pontualmente às consultas, levar toda a documentação necessária e seguir rigorosamente as orientações dos peritos. Demonstrar comprometimento e respeito pelo procedimento aumenta as chances de uma avaliação justa e favorável.

A apresentação correta de exames, laudos médicos e relatórios de tratamentos é um fator que pode facilitar muito a análise do perito. Além disso, ao cooperar, você demonstra que está interessado em que o processo seja o mais claro e objetivo possível.

Vantagens da cooperação plena:

Avaliação mais eficiente e transparente

Maior credibilidade diante do perito

Maior probabilidade de concessão ou manutenção do benefício

Processo menos burocrático e mais rápido

Acompanhe o processo e mantenha a transparência

Depois de realizar a perícia, é fundamental acompanhar o andamento do processo. Você pode fazer isso através dos canais de atendimento do INSS, como o aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Manter-se informado é importante para garantir que não haja problemas futuros com seu benefício.

Em resumo, a perícia do INSS exige cuidado, honestidade e cooperação. Evitar exageros, informações falsas ou qualquer tipo de manipulação é essencial para garantir que você tenha a melhor chance de receber ou manter o benefício que tanto precisa.

Ao agir de forma ética e responsável, você facilita o trabalho dos peritos e garante um processo mais rápido e justo.

O processo de perícia do INSS pode parecer desafiador, mas com as atitudes corretas, é possível garantir uma análise justa e imparcial. Evite comportamentos que possam comprometer o resultado, como fornecer informações falsas ou exagerar nos sintomas.

Coopere integralmente com os peritos e mantenha-se sempre atualizado sobre o andamento do seu processo. Assim, suas chances de receber ou manter o benefício aumentam consideravelmente.