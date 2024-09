Prepare a bolsa! Tem Pix do governo a partir de terça-feira (17)

Milhões de famílias em todo o Brasil estão prestes a receber o pagamento de setembro do Bolsa Família. A partir desta terça-feira, dia 17 de setembro, os primeiros beneficiários já poderão acessar o dinheiro diretamente em suas contas.

Este auxílio é uma importante fonte de renda para aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica, oferecendo um alívio financeiro imediato e constante.

O Bolsa Família é um dos maiores e mais importantes programas de transferência de renda do governo brasileiro.

Criado com o objetivo de combater a pobreza e promover a inclusão social, o programa oferece uma renda básica a famílias de baixa renda, ajudando-as a superar a pobreza extrema e a ter uma vida mais digna.

Critérios de elegibilidade do Bolsa Família

Para fazer parte do Bolsa Família, é preciso atender a critérios específicos. As famílias devem ter uma renda mensal per capita de até R$ 89,00 para serem classificadas como em situação de extrema pobreza.

Já aquelas com renda per capita entre R$ 89,01 e R$ 178,00 são consideradas em situação de pobreza e podem também ser elegíveis, especialmente se tiverem crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes no núcleo familiar.

Valores e composição do benefício

O valor básico do benefício é de R$ 600,00 para famílias em situação de extrema pobreza. No entanto, o Bolsa Família oferece outros benefícios adicionais de acordo com a composição da família.

Por exemplo, famílias com crianças de 0 a 6 anos podem receber o Benefício Variável Vinculado à Criança (BVJ), que adiciona R$ 50,00 por criança, com um limite de cinco crianças por família. Esses valores ajudam a garantir uma renda mínima para sustentar os membros mais vulneráveis do grupo familiar.

Calendário de pagamentos de setembro

Os pagamentos do Bolsa Família são organizados com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Em setembro, o cronograma de liberação dos valores segue as seguintes datas:

NIS final 1: 17/09

NIS final 2: 18/09

NIS final 3: 19/09

NIS final 4: 20/09

NIS final 5: 23/09

NIS final 6: 24/09

NIS final 7: 25/09

NIS final 8: 26/09

NIS final 9: 27/09

NIS final 0: 30/09

Esse calendário garante uma organização eficiente e evita aglomerações nos locais de saque.

Canais de recebimento do Bolsa Família

Os beneficiários podem escolher entre diferentes formas de receber o valor do Bolsa Família. Uma das opções mais populares é a Conta Poupança Social Digital, que pode ser acessada por meio do aplicativo Caixa Tem. O app permite movimentar o dinheiro de forma prática, realizando transferências, pagamentos de contas e até compras online diretamente pelo celular.

Outra maneira de receber o benefício é através do Cartão Cidadão, que permite o saque em agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Quem preferir pode, ainda, optar por transferir o dinheiro diretamente para uma conta corrente ou poupança de qualquer banco, informando os dados bancários no momento do cadastramento ou da atualização cadastral.

Você precisa saber disso hoje:

Acompanhamento e condicionalidades

O Bolsa Família não é apenas um programa de transferência de renda; ele possui condicionalidades que exigem contrapartidas das famílias beneficiadas.

No campo da educação, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos precisam estar matriculados e frequentar a escola regularmente, com uma frequência mínima de 75% das aulas. Essa exigência visa garantir que os jovens continuem seus estudos, promovendo o desenvolvimento educacional e ajudando a quebrar o ciclo da pobreza.

Além disso, as famílias devem manter em dia a vacinação das crianças menores de 7 anos e assegurar o acompanhamento de gestantes e nutrizes nas unidades de saúde.

O descumprimento dessas obrigações pode resultar na suspensão ou cancelamento do benefício, o que reforça a importância de seguir as exigências estabelecidas pelo programa.

O Bolsa Família tem sido um dos programas mais eficazes na redução da pobreza no Brasil. Desde sua criação, ele ajudou a tirar milhões de famílias da extrema pobreza, promovendo melhorias significativas nas condições de vida de seus beneficiários.

Além disso, o programa tem um papel importante no incentivo à educação, uma vez que vincula o recebimento do benefício à frequência escolar, ajudando a combater o trabalho infantil e a estimular a permanência de crianças e adolescentes na escola.

Outro aspecto relevante é o empoderamento feminino. Como o benefício geralmente é concedido à mulher chefe de família, o Bolsa Família fortalece o papel da mulher dentro da unidade familiar, aumentando sua participação nas decisões econômicas e domésticas.