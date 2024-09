Chuva preta no Brasil: devo me preocupar? Quais são os riscos? Tire suas dúvidas

Chuva preta está sendo registrada em diversas regiões do Brasil. Entenda como o fenômeno acontece e quais os possíveis riscos para a saúde e o ambiente.

Nos últimos dias, fenômenos climáticos incomuns têm despertado a preocupação de moradores de várias regiões do Brasil. Um desses eventos é a chamada chuva preta, um fenômeno que tem sido registrado no país, deixando os céus com tonalidades incomuns e causando dúvidas sobre os possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente.

Com o avanço das queimadas em diversas áreas do Brasil, a ocorrência desse tipo de precipitação tem sido associada à presença de partículas poluentes no ar. Esse tipo de chuva, marcado pela coloração escura, está sendo observado em diversas cidades do país.

Para aqueles que residem nas áreas afetadas ou que estão na rota dessa frente climática, as perguntas sobre os riscos reais dessa chuva são muitas. Vamos explicar como o fenômeno acontece, quais são os fatores que o desencadeiam e o que pode ser feito para minimizar os danos à saúde e ao meio ambiente.

Fenômeno da chuva preta preocupa moradores do Sul do Brasil. Veja como a mistura de fuligem e chuva pode afetar outras regiões nos próximos dias. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é a chuva preta e como ela se forma?

Em síntese, a chuva preta é resultado da mistura entre a precipitação e partículas de fuligem presentes na atmosfera.

Essas partículas, provenientes principalmente de queimadas, se misturam com as gotículas de água da chuva, formando uma coloração escura que pode ser observada tanto no céu quanto no solo após a precipitação.

Esse fenômeno já foi registrado em diversos países e, no Brasil, está se tornando mais comum devido ao aumento dos focos de incêndio, especialmente na Amazônia.

Recentemente, cidades do Rio Grande do Sul, como Pelotas e Arroio Grande, foram surpreendidas pela ocorrência desse tipo de chuva.

Moradores dessas localidades chegaram a coletar amostras da água para comprovar a coloração incomum.

Segundo especialistas do Centro de Pesquisas Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a chuva preta é um reflexo direto da intensificação das queimadas e da quantidade de poluentes que estão sendo liberados na atmosfera.

A chuva preta pode se espalhar para outras regiões?

Sim, a chuva preta pode atingir outras regiões do Brasil. Com a previsão de mais instabilidade climática para os próximos dias, meteorologistas alertam que o fenômeno pode se expandir para estados como Santa Catarina, Paraná e até mesmo São Paulo.

Isso ocorre porque a fumaça das queimadas é transportada pelos ventos e, quando encontra frentes frias, provoca precipitações que carregam essas partículas de fuligem para áreas distantes dos focos de incêndio.

A circulação dos ventos, aliada à presença de massa de ar seco e quente, cria condições favoráveis para que a fuligem percorra grandes distâncias.

Além disso, os ventos que sopram do Norte trazem consigo os poluentes gerados pelos incêndios, intensificando a situação em regiões do Sul e Sudeste do país.

Quais são os riscos da chuva preta?

Os riscos da chuva preta estão relacionados, principalmente, à presença de poluentes na água e no ar. A fuligem, composta por partículas de materiais queimados, pode causar irritações nas vias respiratórias, especialmente em pessoas com problemas de saúde pré-existentes, como asma e bronquite.

Além disso, o contato direto com a água contaminada por esses resíduos pode representar um perigo, principalmente se for utilizada para consumo ou irrigação de plantações.

Outros fatores que preocupam são a qualidade do ar e a visibilidade nas estradas, já que a fumaça das queimadas, associada ao fenômeno da chuva preta, pode gerar névoa densa e persistente, dificultando o tráfego em regiões afetadas.

Por fim, para evitar maiores complicações, especialistas recomendam que a população fique atenta às atualizações meteorológicas e adote medidas preventivas, como o uso de máscaras em locais com alta concentração de poluentes no ar.

