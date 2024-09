ONG oferece cursos gratuitos de empreendedorismo para mulheres

O Instituto Myra Eliane está com inscrições abertas para cursos gratuitos voltados ao empreendedorismo, tecnologia e empregabilidade, especificamente para mulheres.

A iniciativa faz parte do Projeto Potência Feminina, que busca capacitar e empoderar 1.040 mulheres no estado, além de impactar outras cinco mil em todo o Brasil até dezembro de 2025.

Inscrições abertas até 13 de setembro

As mulheres interessadas no primeiro ciclo dos cursos podem se inscrever até o dia 13 de setembro. As inscrições devem ser realizadas diretamente por meio do link disponível na bio do Instagram oficial da ONG.

O programa oferece uma oportunidade única para aquelas que desejam aprimorar seus conhecimentos, desenvolver habilidades profissionais e explorar o empreendedorismo como alternativa de renda e crescimento pessoal.

Quem pode participar dos cursos?

Podem se inscrever mulheres a partir dos 16 anos, especialmente aquelas que:

Já possuem um pequeno negócio, formal ou informal;

Têm o desejo de abrir um novo negócio;

Buscam oportunidades de emprego no mercado formal.

A prioridade de inscrição será dada às mulheres em situação de vulnerabilidade social, o que reforça o compromisso do projeto com a inclusão e o combate às desigualdades sociais.

Estrutura do curso

A primeira etapa da formação faz parte do eixo “Empregabilidade e Tecnologias”, com uma carga horária total de 16 horas, distribuídas em oito oficinas de duas horas cada. As aulas estão previstas para começar em setembro e serão realizadas presencialmente no Centro de Formação Profissional (Cenfor), um espaço dedicado à capacitação, localizado no Bairro Araturi, em Caucaia.

Capacitação e suporte para empreendedoras

Os cursos oferecidos no Projeto Potência Feminina vão além da teoria. Eles focam no desenvolvimento de habilidades essenciais para o sucesso no empreendedorismo, como atendimento ao cliente, controle financeiro, uso de ferramentas digitais, e construção de parcerias e networking.

Além disso, a formação também abrange a preparação para processos seletivos no mercado de trabalho formal, proporcionando uma formação completa para as participantes.

Além dos cursos, o projeto prevê a oferta de mentorias coletivas em cinco ciclos, com até 20 empreendedoras por ciclo.

Ao final, 100 mulheres serão beneficiadas e 30 delas ainda serão selecionadas para receber mentorias individuais. Essas participantes também terão a oportunidade de receber um incentivo financeiro de R$ 1 mil, destinado ao investimento em seus negócios.

O Projeto Potência Feminina é uma grande oportunidade para as mulheres do Ceará que desejam transformar suas vidas por meio da educação, do empreendedorismo e da busca por melhores oportunidades no mercado de trabalho.

As vagas são limitadas e a chance de aprender com profissionais experientes, além de receber suporte prático, torna esse projeto um grande diferencial para quem busca crescimento pessoal e profissional.

Se você atende aos requisitos, não deixe de se inscrever e aproveitar essa chance de mudar o futuro.