Aviso! Chefes de família com CPF final 1, 2, 3, 5, 6 e mais podem retirar TV e “5G” grátis

A inclusão digital é uma questão fundamental nos dias de hoje. Com o avanço da tecnologia, é cada vez mais necessário garantir que todos tenham acesso à informação, educação e entretenimento de qualidade. Pensando nisso, o Ministério das Comunicações está implementando programas que fornecem internet e TV gratuitas para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único.

Essas iniciativas visam diminuir a exclusão digital e ampliar as oportunidades de desenvolvimento social e educacional no Brasil.

Veja como você pode pedir para receber sua antena parabólica de TV digital e internet de graça pelo governo federal – foto: noticiadamanha.com.br.

Programa de distribuição de TV com parabólicas digitais

O programa de distribuição de parabólicas digitais é uma das ações mais importantes dessa iniciativa. Ele está substituindo as antigas antenas parabólicas analógicas por modelos digitais de alta performance. Essas novas antenas garantem uma experiência de TV com qualidade muito superior, além de permitir o acesso a diversos canais gratuitos.

As parabólicas digitais trazem benefícios como:

Imagem e som de alta qualidade;

Acesso a até 100 canais gratuitos;

Sinal estável, sem interferências, mesmo com a presença da rede 5G.

Com essas melhorias, as famílias continuarão a usufruir da TV aberta com a melhor qualidade possível, mesmo com as mudanças tecnológicas trazidas pela expansão do 5G no país. O objetivo principal é assegurar que ninguém seja deixado para trás nessa nova era digital.

Cidades contempladas pela distribuição das parabólicas

Atualmente, o programa já beneficia famílias de 439 municípios em várias regiões do Brasil. Os estados mais contemplados até o momento incluem:

São Paulo , com 163 municípios participantes;

, com 163 municípios participantes; Santa Catarina , com 36 cidades beneficiadas;

, com 36 cidades beneficiadas; Paraná, que conta com 33 municípios atendidos.

Além desses estados, outras regiões do país também estão sendo incluídas na distribuição das parabólicas digitais, garantindo que famílias de diversas áreas possam acessar a TV gratuita de alta qualidade.

Como solicitar a nova antena de TV digital?

O processo para solicitar a instalação da nova antena digital é simples e acessível. As famílias elegíveis precisam entrar em contato pelo telefone 0800 729 2404 ou acessar o site Siga Antenado. Durante o agendamento, será necessário informar o CPF e o Número de Identificação Social (NIS) para confirmar a elegibilidade.

Essa facilidade no agendamento garante que o maior número possível de famílias possa participar do programa, sem complicações ou burocracia. O governo está empenhado em tornar essa atualização tecnológica acessível e rápida para todos os beneficiários.

Você precisa saber disso ainda hoje:

Programa Internet Brasil: conectividade para estudantes

Outro pilar importante dessa iniciativa é o Programa Internet Brasil, que busca promover a inclusão digital por meio da distribuição de chips de internet gratuita. O objetivo é atender estudantes de escolas públicas que pertencem a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único.

Até o final de 2024, o Ministério das Comunicações pretende distribuir 100 mil chips de internet gratuita, ajudando a garantir que esses alunos possam acessar recursos educacionais digitais, como aulas online e materiais de estudo. Essa conectividade é crucial para a retenção escolar e para garantir que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades de aprendizado, independentemente de sua situação financeira.

Originalmente, o Programa Internet Brasil atendia apenas escolas públicas da região Nordeste. No entanto, com a Portaria Interministerial MCOM/MEC n° 12.544/2024, sua abrangência foi ampliada para incluir estudantes de redes estaduais de outros estados, como:

Amapá ,

, Bahia ,

, Maranhão ,

, Pará ,

, Rio Grande do Norte.

Essa expansão demonstra o compromisso do governo em garantir que mais estudantes, em diferentes partes do país, tenham acesso à internet gratuita. Ao democratizar o acesso ao conhecimento, o programa visa reduzir a desigualdade educacional, proporcionando um futuro melhor para milhares de jovens.

As iniciativas do governo, tanto com a distribuição de parabólicas digitais quanto com a oferta de internet gratuita, têm um impacto direto na vida das famílias beneficiadas. Esses programas:

Facilitam o acesso à informação;

Promovem oportunidades educacionais;

Contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional;

Aumentam a inclusão social e digital.

Ao oferecer TV e internet gratuitas, o governo está ajudando a construir uma sociedade mais justa e com maior igualdade de oportunidades. Programas como esses garantem que as famílias de baixa renda tenham as ferramentas necessárias para o aprendizado, o entretenimento e a participação plena na sociedade digital.

Como garantir seu kit de TV digital e internet gratuita?

Se você está inscrito no Cadastro Único e atende aos critérios de elegibilidade, não perca tempo. Entre em contato com o Siga Antenado para solicitar sua parabólica digital ou o chip de internet gratuita. Esses benefícios são um passo importante para garantir que todos tenham acesso às oportunidades educacionais e de entretenimento que a tecnologia moderna oferece.

A democratização da TV e da internet é mais do que um avanço tecnológico — é um compromisso com a inclusão social e a igualdade de oportunidades no Brasil.