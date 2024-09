MEI e INSS: 4 passos para garantir sua aposentadoria antecipada

O Microempreendedor Individual (MEI) tem vantagens específicas quando se trata de contribuir para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O Microempreendedor Individual (MEI) tem acesso a diversos benefícios ao contribuir para o INSS, sendo a aposentadoria um dos principais. Esse direito pode ser solicitado após o cumprimento do tempo mínimo de contribuições exigido pela previdência social. O valor da aposentadoria para o MEI é calculado com base no salário mínimo vigente.

Para garantir a aposentadoria, o MEI precisa estar atento às regras específicas de cada modalidade de benefício. Além da aposentadoria por idade, o microempreendedor também pode solicitar a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial, desde que atenda aos requisitos legais.

Cada tipo de aposentadoria possui critérios próprios, como tempo de contribuição, idade ou condições de saúde. Entender esses detalhes é essencial para planejar o futuro e garantir o acesso a esses direitos previdenciários.

Valor da aposentadoria para MEI

O valor da aposentadoria para quem contribui como MEI é equivalente ao salário mínimo vigente no ano da solicitação do benefício. Por exemplo, se o trabalhador pedir sua aposentadoria em 2024, o valor a ser recebido será de R$ 1.412, conforme o salário mínimo definido para aquele ano.

É importante destacar que esse valor está diretamente ligado à contribuição do MEI, que é de 5% sobre o salário mínimo.

A contribuição do MEI ao INSS é feita por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que também garante ao microempreendedor o direito de acessar outros benefícios previdenciários, como auxílio-doença e salário-maternidade. No entanto, como a contribuição é calculada sobre o piso salarial, o benefício será sempre de um salário mínimo.

Tipos de Aposentadoria Disponíveis para o MEI

Ao contribuir como MEI, o trabalhador tem direito a três tipos de aposentadoria, sendo elas: por idade, por invalidez e a aposentadoria especial. Cada modalidade tem requisitos específicos, que devem ser cumpridos para que o benefício seja liberado.

1. Aposentadoria por Idade

A aposentadoria por idade é a mais comum entre os trabalhadores que contribuem ao INSS. Para ter direito a esse benefício, o MEI precisa atender aos seguintes critérios:

Homens : 65 anos de idade;

: 65 anos de idade; Mulheres : 62 anos de idade;

: 62 anos de idade; Período de carência: mínimo de 180 meses (15 anos) de contribuição.

Cumpridos esses requisitos, o MEI pode solicitar sua aposentadoria, que será calculada com base nas contribuições feitas ao longo dos anos. Nesse caso, o valor será de um salário mínimo, devido à porcentagem de contribuição de 5% realizada pelo MEI.

2. Aposentadoria por Invalidez

A aposentadoria por invalidez, também conhecida como Benefício por Incapacidade Permanente, é destinada aos trabalhadores que, por motivo de doença ou acidente, perderam totalmente a capacidade de trabalhar. Para ter direito a esse benefício, o MEI precisa comprovar sua incapacidade por meio de uma perícia médica realizada pelo INSS.

Esse benefício é concedido quando não há possibilidade de realocar o trabalhador em outra função ou quando ele precisa dedicar-se inteiramente ao tratamento médico. Além disso, o trabalhador precisa ter feito no mínimo 12 contribuições ao INSS e estar na condição de segurado no momento do pedido.

3. Aposentadoria Especial

A aposentadoria especial é destinada a trabalhadores que foram expostos a agentes nocivos à saúde durante o exercício de sua atividade profissional. Esses agentes podem ser químicos, biológicos ou físicos, como radiações, substâncias tóxicas ou ambientes insalubres. Para o MEI, a aposentadoria especial segue critérios semelhantes, conforme o nível de risco da profissão:

25 anos de contribuição para profissões de baixo risco;

20 anos de contribuição para profissões de médio risco;

15 anos de contribuição para profissões de alto risco.

No entanto, é importante destacar que o INSS, em muitos casos, não reconhece o direito do MEI à aposentadoria especial, o que pode gerar a necessidade de recorrer à Justiça. Embora a legislação que regulamenta esse benefício não exclua os microempreendedores, é comum que o pedido seja negado administrativamente.

Antecipação da aposentadoria do INSS

Uma das formas mais comuns de antecipar a aposentadoria como MEI é por meio do Benefício por Incapacidade Permanente, ou aposentadoria por invalidez. Para isso, o trabalhador deve atender a alguns requisitos básicos:

Realizar ao menos 12 contribuições previdenciárias antes do pedido;

Estar em condição de segurado do INSS no momento do requerimento;

Comprovar, por meio de perícia médica, a incapacidade de retornar ao trabalho.

Essa perícia deve ser feita por um médico perito do INSS, embora laudos de outros profissionais possam ser apresentados para apoiar a solicitação. A aposentadoria por invalidez pode ser antecipada quando o trabalhador não tem mais condições de exercer sua atividade e precisa se dedicar ao tratamento de saúde.

Doenças que isentam a carência de 12 contribuições

Embora o INSS exija um período de carência de 12 meses de contribuição para a concessão da aposentadoria por invalidez, existem exceções. Algumas doenças graves isentam o trabalhador desse tempo de carência, permitindo que o benefício seja concedido mesmo com menos de 12 contribuições. Entre as doenças que dispensam o período de carência estão:

Tuberculose ativa;

Hanseníase;

Alienação mental;

Neoplasia maligna (câncer);

Cegueira;

Paralisia irreversível;

Cardiopatia grave;

Doença de Parkinson;

AIDS;

Hepatopatia grave.

Nesses casos, o trabalhador pode solicitar o benefício imediatamente após o diagnóstico da doença, desde que seja comprovada a incapacidade para o trabalho.

Como Solicitar a aposentadoria por invalidez como MEI

O processo de solicitação da aposentadoria por invalidez é simples e pode ser feito de forma online, por meio do portal Meu INSS. O passo a passo para realizar o pedido é o seguinte:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS e faça login; Selecione “Novo pedido” e digite “Aposentadoria por Invalidez”; Escolha a opção “Benefício por Incapacidade Permanente”; Preencha os dados solicitados e anexe os documentos; Agende a perícia médica presencial ou por telemedicina; Confirme o pedido.

Outra opção é ligar para a Central de Atendimentos do INSS, no número 135, para agendar a perícia e solicitar o benefício. No dia agendado, o segurado deve comparecer à agência da Previdência Social, onde o perito médico do INSS avaliará sua condição e decidirá pela concessão ou não da aposentadoria.

