Grand Theft Auto IV: qual o valor do GTA 6 no Brasil? Quando o jogo chega?

Com o recém lançamento do trailer do jogo, centenas de gamers já começaram a procurar qual será o valor do GTA 6 no Brasil na data de lançamento.

O universo dos games vive um dos momentos mais empolgantes dos últimos anos com a chegada do aguardado Grand Theft Auto 6. A franquia, consagrada pela sua narrativa envolvente, mundo aberto expansivo e personagens marcantes, prepara-se para retornar com força total.

Após mais de uma década desde o lançamento do último título, os fãs não escondem a ansiedade para descobrir o que a Rockstar Games reservou para essa nova geração de consoles. A revelação de alguns detalhes já movimentou as redes sociais e ampliou ainda mais a expectativa.

Embora a desenvolvedora ainda mantenha algumas informações sob sigilo, já é possível reunir muitos dados sobre o que vem por aí. Entre eles, o enredo, os personagens e, principalmente, o valor do GTA 6, que surpreende tanto quanto sua ambição técnica.

O valor do GTA 6 pode ser um pouco salgado para os jogadores ansiosos. / Fonte: Reprodução / Rockstar Games

Conhecendo o enredo do novo GTA 6

A história do novo Grand Theft Auto promete inovar sem perder a essência que consagrou a franquia. Desta vez, o jogo se passa em Leonida, um estado fictício inspirado na Flórida, que traz de volta o icônico cenário de Vice City. Além disso, a narrativa gira em torno de uma dupla de criminosos: Lucia e Jason.

Pela primeira vez na franquia, uma mulher protagoniza o game, marcando uma mudança significativa na construção dos personagens. Inspirados na famosa dupla Bonnie e Clyde, eles devem conduzir o enredo por uma série de assaltos, fugas e reviravoltas que certamente manterão os jogadores imersos na trama.

O ambiente do jogo também representa um grande avanço. A Rockstar planejou um mundo ainda mais dinâmico, com cidades vibrantes, regiões costeiras, áreas rurais e diversos pontos turísticos que simulam com fidelidade a realidade urbana e natural.

A promessa de uma experiência mais imersiva se fortalece com os NPCs mais realistas, que agora terão comportamentos variados e rotinas diárias, tornando o universo do jogo ainda mais crível. A ambientação contribui diretamente para a narrativa, permitindo que os jogadores vivenciem vários contextos.

Além disso, o jogo contará com gráficos aprimorados e um sistema de exploração mais amplo. A Rockstar investiu pesadamente em tecnologia para entregar uma experiência visual de altíssimo nível. A fluidez nas transições de cena, o realismo nos efeitos climáticos e a profundidade dos diálogos prometem muito.

Saiba mais: Você faz isso? Usar elásticos de cabelo no pulso pode ser mais perigoso do que parece

Quando o novo GTA será lançado?

Embora inicialmente previsto para setembro de 2025, a Rockstar Games anunciou o adiamento do lançamento de Grand Theft Auto 6 para 26 de maio de 2026. A mudança de data gerou reações diversas entre os fãs, mas a desenvolvedora afirmou que o tempo extra é necessário para garantir a qualidade.

Conhecida por priorizar o polimento dos jogos, a empresa reforçou que pretende superar as expectativas do público mais uma vez. Mesmo com a espera prolongada, a comunidade gamer permanece confiante de que valerá a pena.

O adiamento também reflete o alto nível de complexidade do projeto. Considerando os avanços gráficos, a ampliação do mapa e a inovação na mecânica de jogo, o desenvolvimento exige mais tempo e atenção aos detalhes, que farão toda a diferença no resultado final.

A própria Rockstar já demonstrou em lançamentos anteriores que prefere adiar um título a entregar um jogo incompleto. Essa decisão busca proteger a experiência do jogador e manter a reputação da empresa como referência em qualidade.

Qual o valor do GTA 6 no Brasil?

Outro ponto que vem chamando a atenção é o valor do GTA 6. O preço estimado para o jogo gira em torno de 100 dólares nos Estados Unidos, o que, ao ser convertido, pode ultrapassar os R$ 600,00 no Brasil. Esse valor tem gerado debates entre os consumidores, principalmente devido aos impostos.

Muitos jogadores esperam por promoções ou edições especiais com preços mais acessíveis, enquanto outros consideram que o investimento se justifica. Além do custo elevado, o game estará disponível inicialmente apenas para os consoles da nova geração, como PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Isso significa que usuários de PS4 e Xbox One não poderão jogar no lançamento. Já os jogadores de PC devem aguardar ainda mais, pois a Rockstar costuma lançar versões para computadores posteriormente. Essa decisão, embora frustrante para parte do público, mostra o comprometimento com a qualidade.

Veja outros: Vale a pena comprar a lava-louça portátil semiautomática praxis? Confira tudo sobre ela!

Rockstar lança nota oficial sobre o game

Após meses de especulações, a Rockstar Games publicou uma nota oficial confirmando o adiamento de Grand Theft Auto 6 para 26 de maio de 2026. A empresa explicou que o tempo adicional será essencial para entregar um jogo que atenda às expectativas do público.

No comunicado, a equipe expressou gratidão pelo apoio dos fãs e destacou a importância de lançar um produto finalizado e com excelência. A postura transparente fortaleceu ainda mais o vínculo com a comunidade, que continua acompanhando cada novidade com entusiasmo.

O documento reforçou o compromisso da Rockstar em sempre superar os padrões estabelecidos pela indústria. A desenvolvedora deixou claro que cada detalhe do jogo está sendo revisado com cuidado, desde a narrativa até os aspectos técnicos.

Essa abordagem detalhista já se provou eficaz em títulos anteriores da franquia e mantém a credibilidade do estúdio. A nota também revelou que mais informações sobre o jogo serão divulgadas nos próximos meses, aumentando a expectativa em torno do lançamento.

Mesmo com o adiamento, a repercussão em torno do GTA 6 permanece extremamente positiva. O histórico de sucessos da Rockstar, aliado ao enredo promissor, ao mapa ambicioso e à inclusão de uma protagonista feminina, consolida o jogo como um dos lançamentos mais aguardados da década.

Veja mais: Não deixe rastros: veja como usar o ChatGPT sem querer ninguém perceba!