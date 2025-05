Você faz isso? Usar elásticos de cabelo no pulso pode ser mais perigoso do que parece

Um hábito comum pode trazer riscos sérios à saúde. Entenda por que médicos não recomendam o uso de elásticos no pulso.

Muitas pessoas usam elásticos de cabelo no pulso por praticidade. Além de manter o acessório por perto, alguns consideram o visual mais estiloso. No entanto, esse costume tão comum pode colocar sua saúde em risco. Mesmo parecendo algo simples, o contato constante com a pele pode favorecer infecções e outros problemas.

Não é raro ver quem mantém o elástico no pulso durante todo o dia, inclusive enquanto dorme. Embora pareça inofensivo, essa prática cria um ambiente ideal para o acúmulo de sujeira. A fricção contínua e a pressão sobre a pele aumentam os riscos, especialmente quando há feridas pequenas que podem passar despercebidas.

Por isso, especialistas orientam que o uso do acessório se limite à função original: prender o cabelo. Guardar os elásticos em local seco e limpo também ajuda a evitar o contato com bactérias. Ignorar essas medidas pode trazer consequências sérias, como mostram alguns casos reais.

Uma dessas histórias envolve Audree Kopp, que sofreu uma infecção grave após manter elásticos no pulso. Ela acreditava que o inchaço no local se tratava de uma simples picada. No entanto, a situação piorou mesmo com o uso de antibióticos, exigindo atendimento de emergência.

Um simples acessório pode causar algo inesperado. Veja o que especialistas dizem sobre os cuidados com elásticos de cabelo no dia a dia. (Foto: Freepik).

Infecção causada por elásticos de cabelo gerou complicações

Audree Kopp percebeu que o problema no pulso não desaparecia. Mesmo após iniciar um tratamento com remédios, a dor e o inchaço aumentaram. Diante disso, ela buscou ajuda médica com urgência. Após avaliação, os médicos constataram que bactérias presentes nos elásticos de cabelo decorados com purpurina haviam provocado uma infecção grave.

A situação exigiu uma cirurgia para conter o avanço da infecção. O caso chamou atenção porque revelou um perigo silencioso que muitas pessoas ignoram. A presença constante do acessório na pele facilita a entrada de microrganismos, especialmente quando a pessoa possui pequenos cortes ou machucados.

Casos como esse não são isolados. O contato prolongado com objetos sujos, mesmo que pareçam limpos, oferece riscos reais. Por isso, a recomendação é simples: evitar o uso do elástico no pulso reduz significativamente as chances de complicações.

Elásticos podem provocar alergias e compressões

Elásticos de cabelo no pulso causam problemas sérios e muita gente ignora. (Foto: Freepik).

O médico Amit Gupta, da Norton Healthcare, explicou por que o uso dos elásticos no pulso deve ser evitado. Segundo ele, esses acessórios podem acumular bactérias de forma rápida, principalmente quando têm detalhes como glitter ou tecido aveludado. Em contato com machucados, essas bactérias podem causar infecções difíceis de tratar.

Além disso, manter o elástico por longos períodos pode comprimir nervos e vasos sanguíneos. Com o tempo, isso gera formigamento, dormência e até dores intensas. Muitas vezes, a pessoa não percebe os sintomas logo no início. Entretanto, quando os sinais aparecem, a lesão já pode estar em estágio avançado.

Mesmo com esses alertas, muita gente ainda usa elásticos como enfeite ou hábito diário. O médico ressalta que o uso contínuo no pulso não é seguro, especialmente em ambientes quentes e úmidos, onde o suor potencializa o risco de contaminação.

Cuidados simples evitam problemas sérios

A prevenção começa com atitudes simples. Em vez de carregar os elásticos de cabelo no pulso, guarde-os em uma bolsa ou compartimento limpo. Essa escolha reduz o contato com a pele e impede o acúmulo de microrganismos no material. Sempre que possível, higienize o elástico com sabão neutro e água.

Além disso, evite compartilhar elásticos com outras pessoas. Essa prática comum também favorece a troca de bactérias e fungos. Quando perceber que o elástico está desgastado, troque por um novo. Essas ações pequenas fazem diferença e protegem sua saúde de problemas maiores.

Se houver irritação, coceira ou dor no local onde o elástico foi usado, suspenda o uso e observe os sintomas. Caso o incômodo persista, procure atendimento médico para avaliação adequada. Infecções leves podem evoluir se não forem tratadas com rapidez.

Elásticos de cabelo devem ser usados com cautela

O hábito de usar elásticos no pulso parece prático, mas oferece riscos que muitos não imaginam. A história de Audree serve como alerta para quem mantém esse costume diariamente. Mesmo com aparência discreta, o acessório pode causar infecções, alergias e compressões perigosas.

É importante lembrar que o uso correto dos elásticos de cabelo é para prender os fios, e não para compor o visual no pulso. Com pequenos cuidados, você evita complicações que podem exigir tratamento médico ou até intervenção cirúrgica. Sua saúde merece atenção em cada detalhe.

