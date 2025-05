Valor que Lady Gaga recebeu para cantar no Rio de Janeiro é IMPRESSIONANTE: confira a cifra!

O valor que Lady Gaga recebeu para cantar no Rio foi impressionante, já que a cantora deveria ter vindo ao Brasil em 2017 e não conseguiu por motivos de saúde.

No último final de semana, o Rio de Janeiro viveu um momento histórico com a apresentação gratuita de Lady Gaga na icônica praia de Copacabana, que, no ano anterior, recebeu a rainha do pop, Madonna, também em um show gratuito e televisionado.

Com um show que durou mais de duas horas e dividiu-se em atos marcantes, a cantora norte-americana emocionou o público e deixou sua marca na memória cultural da cidade. Milhões de pessoas se reuniram para assistir ao espetáculo, tornando-o o maior da carreira da artista, que virou referência mundial.

A apresentação não apenas evidenciou o potencial do Brasil como palco para megashows internacionais, como também destacou a força da música como ferramenta de mobilização social. A expectativa era ainda maior por se tratar do segundo show da cantora no país, após um cancelamento em 2017.

O valor que Lady gaga recebeu para cantar em Copacabana foi altíssimo. / Fonte: Reprodução / Globoplay

Show de Lady Gaga atraiu milhões à praia de Copacabana

A apresentação da cantora movimentou uma multidão nunca antes vista em shows realizados no Brasil. Estima-se que mais de 2 milhões e meio de pessoas tenham lotado a orla de Copacabana, superando inclusive o público que compareceu ao show de Madonna no ano anterior, de 1,6 milhão.

O evento faz parte da iniciativa “Todo Mundo no Rio”, que vem consolidando a cidade como destino de grandes atrações internacionais. Com isso, o governo do estado e a prefeitura do Rio reforçaram os investimentos em cultura e turismo, apostando em eventos de grande visibilidade.

Lady Gaga aproveitou a grandiosidade do momento para demonstrar sua conexão com os fãs brasileiros. Durante o show, ela expressou gratidão em português, estendeu a bandeira do Brasil e chorou ao ler uma carta em homenagem ao país.

A artista também destacou o calor humano dos brasileiros, afirmando em suas redes sociais que jamais esquecerá a emoção sentida naquele palco. A escolha de Copacabana como cenário reforça a tradição da cidade em receber eventos de proporções gigantescas, além de reforçar seu apelo turístico e artístico.

The most powerful photo in Lady Gaga’s career. pic.twitter.com/BeXQLn1YFl — HausOfConnor (@hausofconnor) May 4, 2025

Por fim, a escolha do repertório e o cuidado com o cenário e figurinos deram um tom espetacular ao show. Lady Gaga apresentou grandes sucessos de sua carreira como “Poker Face”, “Paparazzi” e “Alejandro”, mas também incluiu novas canções como “Disease” e “Abracadabra”.

A performance foi dividida em atos conceituais, com coreografias elaboradas, trocas de figurino e mensagens de empoderamento. A cantora demonstrou versatilidade ao tocar bateria, interagir com os fãs e se emocionar diversas vezes durante a noite.

Valor que Lady Gaga recebeu para cantar no Brasil impressionou

Para viabilizar um espetáculo dessa magnitude, os investimentos foram significativos. Segundo dados divulgados, o custo total da apresentação chegou a cerca de R$ 92 milhões, valor que superou amplamente o montante investido no show de Madonna no ano anterior, que foi de R$ 20 milhões.

A elevação do investimento se justificou pelo sucesso da edição anterior e pelo impacto positivo na imagem do Rio como destino turístico. A parceria entre governo do estado, prefeitura e patrocinadores privados viabilizou a estrutura do evento sem comprometer recursos exclusivamente públicos.

Embora o valor exato do cachê da cantora não tenha sido oficialmente revelado, as estimativas apontam que Lady Gaga recebeu mais de US$ 1 milhão, o que representa aproximadamente R$ 5,68 milhões na cotação atual. A cifra impressiona, mas se justifica devido ao tamanho da artista.

A escolha por um nome de peso como Lady Gaga garantiu projeção internacional para o evento e atraiu não apenas fãs brasileiros, mas turistas de várias partes do mundo. Com isso, o valor pago à artista representou um investimento estratégico em imagem, cultura e turismo.

Além disso, a grande quantidade de patrocinadores também contribuiu para o custeio do evento. Neste ano, o número de empresas envolvidas aumentou, refletindo o interesse do setor privado em associar sua marca a um evento de grande repercussão.

Show também injetou milhões nos cofres públicos

Os efeitos do show de Lady Gaga não se restringiram ao campo artístico e cultural. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Riotur, a apresentação gerou um impacto econômico estimado em mais de R$ 600 milhões para o município.

Esse valor supera em mais do que o dobro o resultado obtido com o show de Madonna, evidenciando o crescimento e o sucesso da iniciativa. O turismo foi o setor mais beneficiado, com hotéis lotados, restaurantes cheios e comércio aquecido durante todo o fim de semana.

Nothing could prepare me for the feeling I had during last night’s show—the absolute pride and joy I felt singing for the people of Brazil. The sight of the crowd during my opening songs took my breath away. Your heart shines so bright, your culture is so vibrant and special, I… pic.twitter.com/KCXvMxakZx — Lady Gaga (@ladygaga) May 4, 2025

Além disso, o evento movimentou empresas de transporte, serviços e logística, gerando empregos temporários e ampliando a circulação de renda na cidade. O retorno financeiro também se refletiu na arrecadação de tributos e no fortalecimento de pequenos negócios locais.

Ambulantes, lojistas e prestadores de serviços aproveitaram a movimentação para ampliar as vendas e obter ganhos expressivos. A presença de milhões de pessoas em Copacabana impactou positivamente o comércio informal e formal, promovendo inclusão econômica e oferecendo oportunidades de trabalho.

Por fim, a repercussão internacional do show reforçou a imagem do Rio de Janeiro como polo de turismo e entretenimento. Veículos da imprensa estrangeira repercutiram o evento e destacaram a grandiosidade da apresentação.

Esse tipo de visibilidade tem potencial para atrair novos investimentos e consolidar a cidade no calendário de grandes turnês mundiais. O sucesso do show de Lady Gaga prova que, com planejamento, parceria público-privada e escolha estratégica de atrações, é possível transformar cultura.

