Cuidado! Tire estes 4 recursos do WhatsApp e aumente sua segurança

Para garantir mais segurança e privacidade ao usar o WhatsApp, desabilitar certas funções pode ser essencial.

O WhatsApp oferece diversas funções úteis, mas algumas delas podem colocar em risco sua privacidade e segurança. Certos recursos, se não desativados, podem expor informações pessoais e facilitar ações mal-intencionadas.

Especialistas em segurança digital recomendam uma revisão cuidadosa dessas configurações para evitar possíveis ameaças. Ajustar essas funções é uma maneira eficaz de proteger seus dados e garantir maior tranquilidade no uso do aplicativo.

A seguir, listamos quatro recursos do WhatsApp que você deve desativar imediatamente para aumentar sua segurança e preservar sua privacidade.

É importante estar sempre atento a possíveis atualizações e novas funcionalidades que o WhatsApp pode introduzir. (Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Controle a adição automática a grupos

Um dos pontos mais discutidos sobre privacidade no WhatsApp é a possibilidade de qualquer pessoa com seu número adicionar você a grupos.

Essa função, por padrão, permite que qualquer contato, independentemente de sua relação com você, faça essa adição. Isso pode resultar em situações desconfortáveis ou até mesmo expor seu número para desconhecidos, aumentando o risco de golpes.

Para evitar ser adicionado automaticamente em grupos indesejados, é possível ajustar as configurações do aplicativo.

Como desativar a adição automática a grupos:

Abra o WhatsApp e vá até as configurações. Selecione a opção “Privacidade”. Toque em “Grupos”. Escolha entre “Meus contatos” ou “Meus contatos, exceto…” e, se preferir, selecione todos os contatos. Isso evitará que pessoas desconhecidas o adicionem sem sua permissão.

Esse ajuste simples garante mais controle sobre as interações no WhatsApp, reduzindo a exposição a convites indesejados e possíveis ameaças.

Oculte sua foto de perfil para estranhos

Muitos usuários do WhatsApp não sabem, mas a foto de perfil pode ser vista por qualquer pessoa que tenha seu número, mesmo que não esteja em sua lista de contatos.

Isso pode comprometer sua privacidade e, em alguns casos, permitir que desconhecidos obtenham mais informações sobre você.

Para minimizar esse risco, é aconselhável ocultar sua foto de perfil de pessoas que não fazem parte de seus contatos.

Como ocultar a foto de perfil de desconhecidos:

Acesse as configurações do WhatsApp. Vá até “Privacidade” e depois toque em “Foto do perfil”. Selecione a opção “Meus contatos” ou, se preferir maior privacidade, escolha “Ninguém”.

Com essa medida, você restringe o acesso à sua foto apenas para quem você conhece, evitando que estranhos visualizem sua imagem.

Desative o salvamento automático de fotos e vídeos

Outro aspecto que pode ser problemático no WhatsApp é o salvamento automático de fotos e vídeos recebidos.

Embora essa função possa parecer útil à primeira vista, ela consome espaço de armazenamento do seu dispositivo e pode resultar no download de conteúdos indesejados, como imagens ou vídeos inapropriados.

Para evitar esse acúmulo desnecessário e manter sua galeria de fotos organizada, desative essa função.

Como desativar o salvamento automático de mídias:

No WhatsApp, vá até as configurações. Selecione a opção “Bate-papos”. Desative a função “Salvar em fotos” ou “Visibilidade de mídia”.

Ao desativar esse recurso, você mantém o controle sobre o que é salvo no seu aparelho, prevenindo possíveis invasões de privacidade e melhorando o desempenho do seu dispositivo.

Oculte seu status “visto pela última vez” e “online”

O WhatsApp também permite que seus contatos saibam quando você esteve online pela última vez ou se está ativo no momento.

Embora essa função pareça inofensiva, ela pode ser usada para monitorar sua atividade no aplicativo, o que pode ser desconfortável ou até mesmo invasivo.

Para proteger sua privacidade e limitar quem pode visualizar essas informações, é possível ajustar essas configurações.

Como ocultar o status de atividade:

Acesse as configurações de “Privacidade” no WhatsApp. Toque em “Visto pela última vez e online”. Selecione “Meus contatos” ou personalize para restringir ainda mais a visualização. Em “Quem pode ver que estou online”, escolha “Igual ao visto pela última vez”.

Essa configuração oferece maior controle sobre quem pode acompanhar sua atividade no aplicativo, protegendo sua privacidade de forma mais eficiente.

A importância de ajustar suas configurações de privacidade

Pequenas mudanças nas configurações do WhatsApp podem ter um grande impacto na sua segurança e privacidade online.

Ao ajustar recursos como a adição automática a grupos, a visualização da foto de perfil, o salvamento automático de mídias e o status online, você assume o controle sobre as informações que compartilha.

Essas ações são altamente recomendadas por especialistas em segurança digital, especialmente em um momento em que golpes e fraudes online têm se tornado cada vez mais sofisticados.

Veja também:

Matenha seu aplicativo atualizado

Além disso, é importante estar sempre atento a possíveis atualizações e novas funcionalidades que o WhatsApp pode introduzir.

Manter-se informado sobre as mudanças no aplicativo e revisar regularmente as configurações de privacidade são etapas fundamentais para garantir uma experiência mais segura.

Portanto, ao seguir essas recomendações, você estará mais protegido contra riscos à sua privacidade, mantendo o controle sobre como suas informações são compartilhadas e acessadas no WhatsApp. Lembre-se: a segurança digital começa com pequenas ações que podem fazer toda a diferença no uso do aplicativo.

Assista: