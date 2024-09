Alexandre de Moraes está bloqueando pessoas no WhatsApp? Veja a verdade dessa notícia

Circula nas redes sociais uma alegação de que o WhatsApp estaria banindo usuários que participam de grupos críticos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no X (anteriormente Twitter).

Essa informação, entretanto, é falsa e desmentida tanto pela plataforma de mensagens quanto pelo STF. No entanto, é importante que você entenda os detalhes da notícia para não ser enganado diante da retórica que os falsários usam.

Será que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, estaria banindo usuários do WhatsApp por conta de críticas? Veja quais são os fatos – foto: noticiadamanha.com.br.

A verdade vem do próprio WhatsApp sobre o assunto

O WhatsApp emitiu uma nota oficial para desmentir os boatos que afirmam que a plataforma teria banido ou notificado usuários por suas críticas ao ministro Moraes.

Em resposta a essas alegações, o WhatsApp esclareceu que não há nenhuma política de banimento direcionada a críticos de qualquer figura pública.

Segundo a empresa, qualquer suspensão de conta é comunicada através de uma notificação em formato pop-up, e não através de mensagens em janelas de conversa, como sugerem as postagens falsas.

Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal

O Supremo Tribunal Federal também confirmou que não existe qualquer tipo de banimento relacionado ao WhatsApp. A instituição ressaltou que as informações divulgadas não procedem.

Além disso, a Polícia Federal, mencionada nas mensagens enganosas, não forneceu uma resposta até o fechamento desta reportagem. No entanto, não há registros de qualquer ação oficial da Polícia Federal sobre o tema.

Você precisa saber disso hoje:

Ação contra a desinformação

Posts enganosos circulam ativamente no Facebook e no WhatsApp, apresentando capturas de tela falsas de notificações e alegações infundadas sobre banimentos.

A reportagem da Aos Fatos encontrou uma ausência de evidências concretas sobre o suposto banimento ou confisco de contas no WhatsApp, reforçando a falsidade das alegações.

Verificação de fatos

Para verificar a veracidade das informações, a Aos Fatos entrou em contato com o WhatsApp, o STF e a Polícia Federal. A pesquisa em fontes de notícias também não revelou qualquer evidência de que a plataforma tenha adotado medidas contra usuários críticos ao ministro.

A falta de dados reais reforça a conclusão de que as alegações são completamente infundadas.

Em suma, é essencial para a população estar atenta a informações falsas e sempre buscar confirmar as notícias com fontes confiáveis. O WhatsApp e outras instituições envolvidas não confirmaram qualquer ação contra usuários com críticas ao ministro Alexandre de Moraes.

Fonte: AosFatos.org.