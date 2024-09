Um adeus e nada mais! 10 celulares que não receberão mais atualizações do Android; Confira a lista

A evolução constante da tecnologia traz benefícios significativos, como maior desempenho, novas funcionalidades e melhorias em segurança.

No entanto, essa mesma evolução também resulta no abandono de alguns dispositivos que não conseguem mais acompanhar as exigências técnicas das versões mais recentes dos sistemas operacionais.

Em setembro de 2024, diversas marcas, incluindo a Samsung, anunciaram que vários modelos de smartphones deixarão de receber atualizações do sistema Android.

Com o lançamento do Android 15 e da interface One UI 7, alguns dispositivos, que já estavam no mercado há mais de três anos, se tornaram obsoletos, perdendo o suporte oficial e, consequentemente, expondo seus usuários a diversos riscos de segurança e funcionalidade.

Atualizações fundamentais para segurança; veja

As atualizações de sistema operacional são fundamentais para manter os dispositivos modernos e seguros. Elas não apenas introduzem novas funcionalidades, mas também corrigem vulnerabilidades que podem ser exploradas por cibercriminosos.

No entanto, manter o suporte para aparelhos mais antigos envolve custos e desafios técnicos consideráveis. As fabricantes, como a Samsung, seguem um cronograma de suporte que leva em conta a vida útil esperada dos dispositivos, sua capacidade de hardware e os custos associados à manutenção de atualizações para modelos que já estão desatualizados.

Assim, ao lançarem uma nova versão do sistema operacional, as empresas frequentemente encerram o suporte para dispositivos mais antigos que não possuem capacidade suficiente para rodar as novas exigências técnicas.

Dispositivos que deixarão de receber atualizações com o Android 15

Com o lançamento do Android 15, vários modelos populares de smartphones deixarão de receber atualizações de segurança e sistema.

Apesar de ainda funcionarem bem para tarefas básicas, esses aparelhos podem enfrentar desafios significativos no futuro.

Abaixo estão os principais modelos afetados e as implicações dessa descontinuação do suporte.

Modelos Populares Que Não Receberão Mais Atualizações

Galaxy S21 Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Flip 3 Galaxy A13 Galaxy A03s Galaxy M13 Galaxy M23 5G Galaxy A05 Galaxy A05s Galaxy M12

Implicações da Falta de Atualizações

Segurança Comprometida :

: Esses dispositivos ficarão sem os patches de segurança, tornando-os vulneráveis a novas ameaças.

A ausência de atualizações significa que qualquer brecha descoberta após o fim do suporte não será corrigida, expondo os usuários a riscos.

Desempenho e Funcionalidades :

: Sem acesso a novas versões do sistema, esses aparelhos não receberão melhorias de desempenho ou novas funcionalidades.

A experiência de uso pode se deteriorar ao longo do tempo, especialmente à medida que aplicativos exigem versões mais recentes do Android.

Riscos a Longo Prazo :

: A longo prazo, a falta de atualizações pode tornar esses dispositivos obsoletos.

Problemas de compatibilidade com novos aplicativos e serviços podem surgir, limitando a utilidade desses modelos.

Considerações para Usuários

Troca de Dispositivo :

: Considerar a troca por um modelo mais recente que continue recebendo atualizações é uma opção para garantir segurança e funcionalidade.

Precauções Se Continuar Usando o Aparelho :

: Reduzir Riscos : Evite instalar aplicativos de fontes desconhecidas e desinstale apps desnecessários para manter o dispositivo o mais seguro possível.

: Backup Regular : Faça backups regulares dos seus dados para evitar perdas em caso de falhas.

:

Para os usuários que possuem um dos modelos listados, é essencial considerar as opções disponíveis. A recomendação mais segura é a troca do aparelho por um modelo mais recente que ainda receba atualizações de software e segurança.

Mudanças inevitáveis devido ao avanço da tecnologia

A decisão de interromper o suporte para certos modelos de smartphones é inevitável à medida que a tecnologia avança.

Com a chegada do Android 15, muitos dispositivos mais antigos deixarão de receber atualizações, mas isso não significa que eles se tornarão imediatamente inutilizáveis.

Com as práticas corretas e uma boa dose de cautela, é possível continuar utilizando esses aparelhos por algum tempo. No entanto, é importante planejar a atualização para um dispositivo mais recente para garantir uma experiência de uso segura e eficiente a longo prazo.

