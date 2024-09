Novo atalho do WhatsApp está bombando entre os usuários; confira

Novo atalho do WhatsApp está facilitando a visualização de Status entre os usuários. Confira como funciona e quando será liberado para todos.

O WhatsApp está sempre buscando novas formas de melhorar a experiência dos usuários. Agora, um novo atalho disponível na versão beta do aplicativo está chamando a atenção de quem gosta de praticidade.

Com o lançamento de atualizações frequentes, o WhatsApp tem focado em aprimorar suas funções, desde as mensagens até os Status. O novo atalho promete uma navegação mais rápida, principalmente para aqueles que costumam compartilhar e visualizar Status de contatos. Confira!

WhatsApp lança atalho que simplifica a navegação nos Status. Saiba como essa novidade está mudando a experiência de uso para muitos usuários. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo atalho do WhatsApp?

O novo atalho para a visualização de Status promete facilitar a vida dos usuários ao permitir que eles vejam as atualizações de seus contatos diretamente da página de visualizações.

Isso significa que não será mais necessário navegar entre diferentes abas ou rolar longas listas de conversas para encontrar os Status de amigos e familiares.

Agora, assim como no Instagram e no Facebook, o WhatsApp oferece uma forma mais intuitiva de acessar esse conteúdo.

Com apenas alguns toques, o usuário pode ver as atualizações de Status de quem interagiu com suas postagens, sem precisar sair da tela principal de visualização.

Além disso, o WhatsApp quer aumentar o engajamento entre os usuários. Ao facilitar o acesso aos Status de quem visualizou suas postagens, o aplicativo incentiva a reciprocidade. As pessoas têm mais chances de “retribuir” o gesto e ver as atualizações dos amigos que interagiram com elas.

O que muda com o novo atalho?

A principal mudança trazida pelo novo atalho é a facilidade de navegação. Antes, era preciso passar pela bandeja horizontal de Status na parte superior da tela ou acessar a aba específica de Status para ver as atualizações de contatos.

Agora, o WhatsApp permite que os usuários vejam essas atualizações diretamente da página de visualizações.

Essa mudança pode parecer sutil, mas faz uma grande diferença para quem acompanha muitos Status ou posta atualizações com frequência. A ideia é reduzir o número de passos necessários para interagir com o conteúdo de amigos, tornando o processo mais fluido e prático.

Outro ponto importante é que a visualização de Status agora está mais integrada à experiência de uso geral do WhatsApp. Com essa função, o aplicativo segue o caminho de outras plataformas da Meta, como o Instagram, que já oferece esse tipo de funcionalidade integrada há algum tempo.

Quando o atalho estará disponível para todos os usuários?

Por enquanto, o novo atalho está disponível apenas para usuários beta do WhatsApp no Android. No entanto, dada a popularidade do recurso e o feedback positivo dos testadores, é provável que ele seja liberado para todos os usuários nas próximas semanas.

A equipe do WhatsApp costuma testar novas funcionalidades de forma gradual antes de lançá-las oficialmente para todos.

Se você está interessado em testar essa novidade, pode optar por se inscrever no programa beta do WhatsApp por meio da Play Store, mas lembre-se de que as vagas são limitadas. Outra opção é esperar pelo lançamento oficial, que deve ocorrer em breve.

