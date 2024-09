Nova tecnologia de pedágio: você não para e conta chega mesmo assim; entenda

O primeiro pedágio Free Flow do interior começou a operar nesta quarta-feira (4). A nova tecnologia foi implantada no quilômetro 179 da Rodovia Laurentino Mascari (SP-333), que conecta Itápolis a Taquaritinga, em SP.

Ela oferece uma solução inovadora para o pagamento de pedágios sem a necessidade de parar nas praças de cobrança tradicionais.

O sistema Free Flow, já em uso em outros trechos rodoviários como a Rio-Santos (BR-101), que liga o litoral norte de São Paulo ao Rio de Janeiro, e, de forma experimental, na cidade mineira de Monte Sião desde 2023, promete agilizar o tráfego e trazer mais comodidade aos motoristas.

O novo pedágio free flow não exige parada dos motoristas, mas é bom ficar atento. Pois depois tem que pagar o valor na data – noticiadamanha.com.br.

Como funciona o sistema Free Flow?

O Free Flow substitui as tradicionais praças de pedágio com cancelas por pórticos instalados sobre a rodovia, equipados com câmeras, sensores e antenas. Esses dispositivos identificam automaticamente os veículos, permitindo que os motoristas não precisem reduzir a velocidade.

O sistema reconhece o carro tanto pela leitura da placa quanto pela tag de pagamento automático, caso o veículo possua uma. Além disso, é capaz de diferenciar o tipo de veículo (carros, motos, caminhões) e o número de eixos, mesmo em situações de baixa visibilidade.

Essa tecnologia inovadora foi desenvolvida para garantir maior fluidez no trânsito e aumentar a segurança nas rodovias. A eliminação da necessidade de parar nos pedágios diminui o risco de acidentes, principalmente colisões traseiras, que são comuns em praças tradicionais.

Você precisa saber disso:

Formas de pagamento e prazos

O pagamento no sistema Free Flow pode ser realizado de diferentes maneiras. Para motoristas que utilizam tags de empresas de pagamento automático, como ocorre nos sistemas convencionais, a cobrança é registrada diretamente na fatura do serviço.

Já para aqueles que não possuem a tag, o sistema identificará o veículo pela placa, e o motorista terá até 15 dias para efetuar o pagamento.

Esse pagamento pode ser realizado pela internet, via aplicativos, por totens de autoatendimento localizados nas rodovias ou até mesmo por WhatsApp, através do número 0800-326-3663.

A falta de quitação dentro do prazo resulta em multa e a perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que reforça a importância de estar atento às condições de pagamento.

Vantagens e benefícios do Free Flow

A implementação do Free Flow traz uma série de benefícios para os usuários das rodovias. Um dos principais pontos positivos está na segurança, pois a eliminação da parada obrigatória em praças de pedágio reduz o número de frenagens bruscas, minimizando assim o risco de colisões traseiras.

Outro benefício é a economia de tempo. Sem a necessidade de reduzir a velocidade ou parar, o tráfego flui com mais rapidez, o que é especialmente vantajoso em períodos de grande movimento, como feriados e finais de semana.

O sistema também contribui para a economia de combustível, pois a ausência de paradas frequentes evita o uso da marcha lenta e a necessidade de retomadas, que geralmente aumentam o consumo de combustível.

Além disso, o Free Flow pode representar economia financeira para os motoristas que utilizam as tags de pagamento automático, uma vez que esses condutores terão direito a descontos nas tarifas. Por fim, a redução do impacto ambiental também é um destaque.

Com menos paradas e maior fluidez no trânsito, há uma redução significativa na emissão de gases poluentes, contribuindo para um trânsito mais sustentável.

Perspectivas futuras do Free Flow no Brasil

O sucesso da implementação do sistema Free Flow em Itápolis e outros locais do Brasil abre caminho para uma possível ampliação dessa tecnologia em outras rodovias do país.

A previsão é que o modelo seja adotado em mais trechos rodoviários nos próximos anos, conforme o governo e concessionárias buscam modernizar a infraestrutura e melhorar a experiência dos motoristas.

Essa inovação reforça o compromisso com a segurança, a sustentabilidade e a eficiência nas estradas brasileiras, ao mesmo tempo em que oferece mais conveniência para quem utiliza as rodovias diariamente.

Com a expansão do sistema Free Flow, o país avança em direção a um modelo de pedágio mais moderno e menos burocrático.