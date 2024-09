Lula assina a melhor lei e crava BPC turbinado para todos

Nova lei assinada por Lula garante o BPC turbinado para todos os beneficiários. Veja como essa mudança afeta o cálculo da renda familiar.

Uma nova legislação assinada pelo presidente Lula trouxe uma grande mudança para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Essa nova lei promete melhorar a vida de milhões de brasileiros. Com as novas regras, o BPC turbinado passa a ser uma realidade.

O mais interessante é que, agora, será possível acumular o BPC com outros programas sociais, como o Bolsa Família. Anteriormente, o valor do BPC era incluído no cálculo da renda, limitando o acesso de muitos beneficiários ao Bolsa Família. Agora, esse valor não será mais contabilizado.

Em suma, isso permite que as famílias recebam ambos os auxílios simultaneamente. Essas mudanças são um marco importante para a inclusão social. Afinal, com o BPC turbinado, as famílias terão mais recursos para cobrir suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida. Confira!

O BPC turbinado agora permite acúmulo com o Bolsa Família. Confira os detalhes sobre os critérios para garantir os dois benefícios sociais. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o BPC vai funcionar?

A principal mudança trazida pela nova legislação é a exclusão do valor do BPC no cálculo da renda familiar para o acesso ao Bolsa Família.

Isso significa que quem recebe o BPC agora pode se inscrever no Bolsa Família sem que esse valor comprometa a elegibilidade ao programa.

O BPC turbinado proporciona mais segurança financeira para quem depende do auxílio, seja por idade avançada ou por condições de deficiência.

Antes dessa mudança, muitos idosos e pessoas com deficiência tinham o acesso ao Bolsa Família restrito, mesmo quando a renda familiar era extremamente baixa.

Agora, essas barreiras foram removidas, garantindo que essas famílias possam receber ambos os benefícios e melhorar suas condições de vida.

Aproveite e confira:

Quem pode receber o BPC turbinado?

Para ter acesso ao BPC turbinado, os interessados precisam atender a alguns critérios. O principal requisito é que a renda familiar per capita seja de até R$ 353 mensais.

Além disso, o beneficiário deve estar registrado no Cadastro Único (CadÚnico), ferramenta essencial para o acesso aos programas sociais do governo. O BPC é destinado a:

Idosos com mais de 65 anos ;

; Pessoas com deficiência que estejam em situação de vulnerabilidade e atendam aos critérios do programa

Critérios de elegibilidade para o Bolsa Família

Assim como o BPC, o Bolsa Família possui critérios específicos que as famílias precisam seguir para manter o benefício ativo.

Com a nova legislação, mais pessoas poderão se qualificar para o programa, o que significa mais apoio para famílias que enfrentam dificuldades. Para continuar recebendo o Bolsa Família, é necessário:

Manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado ;

; Renda familiar per capita de até R$ 218 mensais ;

; Acompanhamento pré-natal para gestantes da família;

para gestantes da família; Vacinação em dia para todos os membros da família;

para todos os membros da família; Crianças de 4 a 5 anos devem ter uma frequência escolar mínima de 60% ;

; Crianças e adolescentes de 6 a 18 anos precisam ter uma frequência escolar mínima de 75%.

Aproveite e confira: “Bolsa Família bloqueado por ter dinheiro parado na conta”; e agora?