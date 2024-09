Setembro e suas surpresas; eclipse parcial da Lua e Cometa poderão ser vistos do Brasil

Setembro traz uma série de eventos astronômicos fascinantes para os entusiastas do céu noturno no Brasil.

Em setembro, o céu noturno promete ser um espetáculo de fenômenos astronômicos fascinantes. Entre os destaques estão um eclipse lunar parcial, a passagem do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS) e uma série de intrigantes conjunções celestes.

O Observatório do Valongo, da UFRJ, preparou um guia de efemérides astronômicas que detalha esses eventos. Os amantes da astronomia poderão observar uma variedade de fenômenos, oferecendo oportunidades únicas para observar e fotografar o cosmos.

Prepare-se para acompanhar essas maravilhas celestes e aproveite o mês para explorar o céu noturno. Acompanhe os horários e melhores locais para visualizar cada evento e não perca a chance de testemunhar esses momentos especiais.

Entre os principais eventos, destacam-se um eclipse lunar parcial, a passagem do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS) e uma série de fascinantes conjunções celestes.(Foto: Google Creative Commons / noticiasmanha.com.br).

Eclipse lunar parcial e Superlua

No dia 17 de setembro, o céu noturno será marcado pela presença de uma Superlua cheia. Este fenômeno ocorre quando a Lua está no perigeu, o ponto de sua órbita mais próximo da Terra, o que faz com que ela apareça maior e mais brilhante.

Na mesma data, haverá um eclipse lunar parcial, em que uma pequena porção da Lua será obscurecida pela sombra da Terra.

Apesar de ser um evento visível a olho nu, o eclipse parcial deste mês afetará apenas 0,08% da superfície lunar, o que pode torná-lo um pouco menos perceptível para observadores casuais.

Passagem do Cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS)

Outro evento aguardado é a passagem do cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS), que promete ser uma das maiores atrações celestes do mês.

Este cometa, frequentemente chamado de “cometa do século” devido ao seu potencial de brilho intenso, atingirá seu periélio – ponto mais próximo do Sol – em 27 de setembro.

Embora o período de melhor observação ocorra em outubro, o final de setembro já oferece uma excelente oportunidade para avistá-lo, especialmente em céus escuros com binóculos ou, possivelmente, a olho nu.

Conjunções Planetárias

Setembro também oferece diversas conjunções planetárias, onde dois ou mais corpos celestes parecem se aproximar no céu.

Esses eventos não só proporcionam belas vistas, mas também oferecem ótimas oportunidades para fotografias astronômicas. Aqui estão alguns dos destaques:

1 de setembro: Conjunção entre a Lua e Mercúrio, visível no horizonte oeste durante o crepúsculo.

Conjunção entre a Lua e Mercúrio, visível no horizonte oeste durante o crepúsculo. 5 de setembro: Conjunção da Lua com Vênus, ocorrendo no oeste após o anoitecer. Nos dias 4 e 5, a Lua, Vênus e a estrela Spica formarão um trio celeste impressionante.

Conjunção da Lua com Vênus, ocorrendo no oeste após o anoitecer. Nos dias 4 e 5, a Lua, Vênus e a estrela Spica formarão um trio celeste impressionante. 7 de setembro: Saturno estará em oposição ao Sol, tornando-se visível durante toda a noite na constelação de Aquário. Este é o melhor momento para observar o planeta, que estará mais brilhante do que o normal.

Saturno estará em oposição ao Sol, tornando-se visível durante toda a noite na constelação de Aquário. Este é o melhor momento para observar o planeta, que estará mais brilhante do que o normal. 17 de setembro: Além do eclipse lunar parcial e da Superlua, haverá uma conjunção da Lua com Saturno no início da noite, visível na direção leste.

Além do eclipse lunar parcial e da Superlua, haverá uma conjunção da Lua com Saturno no início da noite, visível na direção leste. 20 de setembro: Netuno em oposição ao Sol será visível durante toda a noite na constelação de Áries, sendo melhor observado com pequenos telescópios.

Netuno em oposição ao Sol será visível durante toda a noite na constelação de Áries, sendo melhor observado com pequenos telescópios. 22 de setembro: Marca o equinócio de primavera no hemisfério sul, começando às 09h43, quando o dia e a noite têm aproximadamente a mesma duração.

Marca o equinócio de primavera no hemisfério sul, começando às 09h43, quando o dia e a noite têm aproximadamente a mesma duração. 23 de setembro: Conjunção da Lua com Júpiter, visível na metade da noite, na direção leste, na constelação de Touro.

Conjunção da Lua com Júpiter, visível na metade da noite, na direção leste, na constelação de Touro. 25 de setembro: Conjunção da Lua com Marte, visível no início da madrugada, na direção leste, na constelação de Gêmeos.

Conjunção da Lua com Marte, visível no início da madrugada, na direção leste, na constelação de Gêmeos. 27 de setembro: O cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS) alcança seu periélio, transitando pela constelação de Sextante na direção leste. A observação será ideal em céus escuros, com o uso de binóculos ou, potencialmente, a olho nu.

Confira também:

Aproveite ao máximo esses eventos

O guia de efemérides astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fornece informações detalhadas sobre os eventos celestes mensais.

Desde 2016, o guia tem como objetivo despertar o interesse pela astronomia, listando os fenômenos visíveis e explicando de forma acessível os aspectos da observação do céu.

Para aproveitar ao máximo esses eventos, os observadores devem estar atentos aos horários e condições de visualização recomendadas. A preparação e o uso de equipamentos apropriados podem melhorar significativamente a experiência de observação e permitir que todos desfrutem das maravilhas que o céu noturno tem a oferecer em setembro.

Assista: