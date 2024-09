Ta na hora de atualizar! Governo convoca brasileiros para o novo RG e CPF

O Governo Federal iniciou uma importante atualização na identificação dos brasileiros: a substituição do atual Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O Governo Federal lançou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica as informações do RG e do CPF. A mudança será obrigatória em todo o Brasil até 2032, mas o processo de emissão já começou.

Com essa iniciativa, os cidadãos são convocados a atualizar seus documentos o quanto antes. A nova CIN promete aumentar a segurança e simplificar o processo de identificação em todo o país.

A atualização é gratuita e pode ser feita em órgãos emissores estaduais. Quem ainda não iniciou o processo deve ficar atento aos prazos e às orientações do governo.

A regularização do CPF é crucial para emitir a CIN sem problemas. Após verificar os documentos, o órgão valida o cadastro no Gov.br, e o prazo de retirada é informado no atendimento.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Benefícios e novidades da carteira de identidade nacional

A principal vantagem da nova CIN é a unificação dos documentos de identificação, o que promete aumentar a segurança e simplificar o uso diário. Além de substituir o número do RG pelo CPF como identificador nacional, a CIN traz diversas inovações.

O documento substitui a impressão digital tradicional por um QR Code, facilitando a verificação de autenticidade. Também é possível incluir informações adicionais, como o número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o registro profissional (como o da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), o número de Identificação Social (NIS), e até mesmo a caderneta de vacinação.

Essa modernização no processo de identificação faz parte de um esforço do governo para agilizar e simplificar o acesso a serviços públicos e privados, além de aumentar a segurança contra fraudes. Com a CIN, os cidadãos terão um documento único que centraliza diversas informações importantes, facilitando tanto a identificação quanto a gestão dessas informações.

Como emitir a nova carteira de identidade nacional

Para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional, é necessário comparecer presencialmente ao órgão emissor responsável no estado onde o cidadão reside.

O processo de emissão da primeira via é totalmente gratuito. Os documentos necessários incluem a certidão de nascimento ou certidão de casamento, e, no caso de menores de 16 anos, é obrigatório que um representante legal acompanhe a pessoa na hora da solicitação.

A regularização do CPF é crucial para emitir a CIN sem problemas. Após verificar os documentos, o órgão valida o cadastro no Gov.br, e o prazo de retirada é informado no atendimento.

Disponibilidade e prazo para Emissão

A implementação da nova CIN já está em vigor em vários estados brasileiros, incluindo Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Em cada um desses estados, o processo de emissão está sendo conduzido pelos órgãos responsáveis pela identificação civil.

O prazo para obter a nova CIN é até 2032, mas é aconselhável não deixar para a última hora. Atualizar cedo evita filas e garante a precisão das informações.

Confira também:

Se manter atualizado é importante

A modernização dos documentos de identificação no Brasil visa não apenas facilitar a vida dos cidadãos, mas também melhorar a segurança dos dados pessoais.

Com a introdução do QR Code e a unificação do CPF como identificador nacional, a CIN traz um avanço significativo no combate às fraudes e na proteção das informações pessoais. Além disso, a centralização de múltiplos registros em um único documento simplifica o acesso a diversos serviços, tanto públicos quanto privados.

Por isso, é essencial que todos os brasileiros estejam atentos a essa mudança e busquem atualizar seus documentos o quanto antes. A nova Carteira de Identidade Nacional não é apenas uma substituição do RG, mas uma evolução no sistema de identificação que trará benefícios duradouros para todos os cidadãos.

Assista: