Consulta liberada: descubra se você ganhou R$ 1 milhão na Nota Fiscal

Se você realizou compras em maio utilizando seu CPF ou CNPJ na Nota Fiscal, já pode conferir os bilhetes gerados para o sorteio de setembro da Nota Fiscal Paulista.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) disponibilizou os bilhetes eletrônicos para consulta na última segunda-feira, 2 de setembro.

Os ganhadores serão anunciados no próximo dia 15 de setembro. Este sorteio distribuirá 655 prêmios, incluindo quatro de R$ 500 mil, 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 prêmios de R$ 50 mil, 20 prêmios de R$ 10 mil, além de 50 prêmios de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

O destaque vai para o grande prêmio de R$ 1 milhão, que será entregue a um único sortudo.

Como consultar os bilhetes da Nota Fiscal

Para descobrir se você foi contemplado, acesse o site oficial da Nota Fiscal Paulista e faça login com seus dados. Após acessar sua conta, navegue até a aba “Sorteios” e selecione “Visualizar Sorteios”.

Em seguida, escolha a opção “Consulte seus bilhetes do sorteio nº” e verifique os números gerados para suas compras.

Se você foi um dos sortudos, uma mensagem de “Parabéns” aparecerá na tela junto com os detalhes do sorteio. Para prêmios de até R$ 100 mil, o saldo será creditado diretamente no extrato da sua conta na plataforma da Nota Fiscal Paulista, sem a necessidade de notificações adicionais.

O que fazer se o prêmio for acima de R$ 100 mil

Se você ganhou um prêmio de R$ 100 mil ou mais, as informações não serão exibidas diretamente na área de consulta. Em vez disso, uma notificação será enviada para a sua Caixa Postal dentro do sistema da Nota Fiscal Paulista.

Por isso, é importante acessar regularmente essa área para não perder nenhuma comunicação importante sobre sua premiação.

Lembre-se de que os prêmios da Nota Fiscal Paulista têm um prazo de 12 meses para serem resgatados a partir da data em que são disponibilizados pela Secretaria da Fazenda.

Durante esse período, o valor do prêmio pode ser transferido para uma conta corrente ou poupança de sua titularidade.

Como transferir o valor do prêmio para sua conta

Caso você tenha sido premiado e queira transferir o valor, siga os passos abaixo:

Acesse sua conta no site da Nota Fiscal Paulista. Escolha a opção de “Crédito em Conta Corrente”, “Crédito em Conta Poupança” ou “Quitação/Abatimento no valor do IPVA”. Insira as informações do banco, agência e número da conta para a qual deseja transferir o valor.

Bancos credenciados para a transferência

Atualmente, apenas alguns bancos estão habilitados para receber os valores transferidos pela Nota Fiscal Paulista. Confira a lista dos bancos credenciados:

Banco do Brasil S.A.

Banco Santander S.A.

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco S.A.

Banco Itaú S.A.

Banco Mercantil do Brasil S.A.

HSBC Bank Brasil S.A.

Banco Safra S.A.

Banco Citibank S.A.

Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob)

Transferência via CIP e restrições para bancos digitais

Infelizmente, os valores do programa não podem ser transferidos para contas em bancos digitais, como Nubank, Inter, C6 Bank, Mercado Pago ou PicPay.

Isso acontece porque o sistema de transferências utiliza a Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), que prioriza bancos tradicionais com maior volume de transações mensais.

Segundo o Governo do Estado de São Paulo, a maioria dos consumidores cadastrados na Nota Fiscal Paulista utiliza contas em grandes bancos de varejo, e não há previsão para expandir essa funcionalidade para instituições financeiras digitais.

Portanto, se você possui conta em algum dos bancos digitais mencionados, será necessário providenciar uma conta em um dos bancos credenciados para realizar a transferência. Caso contrário, o valor do prêmio será devolvido ao governo após o prazo de 12 meses.

A Nota Fiscal Paulista é uma oportunidade para consumidores do estado de São Paulo concorrerem a prêmios significativos, como o de R$ 1 milhão.

Para garantir que você não perca a chance de receber seu prêmio, é essencial acompanhar os sorteios e manter seus dados atualizados no sistema. Certifique-se de consultar regularmente a Caixa Postal da plataforma e transferir o valor dentro do prazo estipulado.