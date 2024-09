Chance em dobro de sacar valores esquecidos no Brasil; aprenda

A Caixa Econômica Federal (CEF) lançou uma nova ferramenta digital que permite aos brasileiros consultar e resgatar valores esquecidos, como saldo de FGTS, abono salarial e benefícios do Bolsa Família, usando apenas o número do CPF.

O serviço é acessível por meio do aplicativo Caixa Tem, facilitando o processo de consulta e saque de valores que estavam inativos.

Saque de valores esquecidos: opções disponíveis

Atualmente, existem duas principais maneiras de acessar esses valores esquecidos. A primeira está relacionada ao saque-aniversário do FGTS, disponível para trabalhadores nascidos em agosto. Essa modalidade permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Para isso, é necessário aderir a essa opção no aplicativo FGTS, seguindo o calendário específico estabelecido pela CEF.

A segunda possibilidade envolve o abono salarial referente ao ano de 2022. Trabalhadores que possuem direito ao benefício podem verificar e sacar os valores disponíveis através do mesmo aplicativo.

Os pagamentos seguem um calendário anual, com liberação entre os meses de fevereiro e agosto, conforme o mês de nascimento do beneficiário. Quem ainda não sacou os valores pode fazê-lo antes do prazo final.

Valores esquecidos do Bolsa Família

Além do FGTS e do abono salarial, os beneficiários do Bolsa Família também têm a oportunidade de acessar valores esquecidos.

Os pagamentos são realizados conforme o Número de Identificação Social (NIS) e ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, geralmente entre os dias 19 e 30.

O benefício deve ser sacado dentro do prazo para não ser devolvido aos cofres públicos.

Você precisa saber disso:

Critérios de participação

Para receber o Bolsa Família, os beneficiários precisam cumprir uma série de requisitos nas áreas de saúde e educação. Entre os compromissos estão o acompanhamento pré-natal, a vacinação obrigatória, a avaliação do estado nutricional de crianças menores de sete anos, e a comprovação de frequência escolar mínima de 60% para crianças e adolescentes.

Além disso, o Cadastro Único (CadÚnico) deve ser atualizado a cada 24 meses para garantir a permanência no programa.

Atualmente, o programa possui diferentes tipos de benefícios, como o Benefício de Renda de Cidadania (BRC), que paga R$ 142 por membro da família, o Benefício Complementar (BCO), que garante um valor mínimo de R$ 600 para cada família, e o Benefício Primeira Infância (BPI), que oferece R$ 150 adicionais para crianças menores de sete anos.

Outros valores são pagos para gestantes e crianças de até 18 anos.

Calendário do saque-aniversário

O saque-aniversário segue um calendário específico que permite o resgate anual de parte do saldo do FGTS, conforme o mês de nascimento do trabalhador. Veja as datas de retirada para os nascidos entre janeiro e dezembro:

Janeiro: de 02/01/2024 a 29/03/2024

Fevereiro: de 01/02/2024 a 30/04/2024

Março: de 01/03/2024 a 31/05/2024

Abril: de 01/04/2024 a 28/06/2024

Maio: de 01/05/2024 a 31/07/2024

Junho: de 03/06/2024 a 30/08/2024

Julho: de 01/07/2024 a 30/09/2024

Agosto: de 01/08/2024 a 31/10/2024

Setembro: de 02/09/2024 a 29/11/2024

Outubro: de 01/10/2024 a 31/12/2024

Novembro: de 01/11/2023 a 31/01/2025

Dezembro: de 02/12/2023 a 28/02/2025

Os trabalhadores que optarem por essa modalidade precisam realizar a adesão diretamente no aplicativo FGTS e informar os dados da conta bancária para a transferência dos valores.

Regras para saque do abono salarial PIS/PASEP

Para sacar o abono salarial PIS/PASEP de 2022, o trabalhador precisa cumprir alguns critérios. É exigido que o indivíduo tenha inscrição no programa há pelo menos cinco anos, além de ter trabalhado por no mínimo 30 dias com carteira assinada no ano de referência.

O salário recebido deve ser de até dois salários mínimos, e as informações trabalhistas precisam estar atualizadas na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O calendário de pagamento do abono salarial segue as seguintes datas:

Janeiro: 15 de fevereiro de 2024

Fevereiro: 15 de março de 2024

Março: 14 de abril de 2024

Abril: 15 de abril de 2024

Maio: 15 de maio de 2024

Junho: 15 de maio de 2024

Julho: 15 de junho de 2024

Agosto: 15 de junho de 2024

Setembro: 15 de julho de 2024

Outubro: 15 de julho de 2024

Novembro: 15 de agosto de 2024

Dezembro: 15 de agosto de 2024

O trabalhador pode verificar o direito ao abono salarial no Caixa Tem ou no site oficial do Governo Federal, sendo necessário seguir o calendário para realizar o saque dentro do prazo.

Os trabalhadores brasileiros têm a chance de resgatar valores esquecidos, seja por meio do saque-aniversário do FGTS, do abono salarial ou de benefícios sociais como o Bolsa Família.

É essencial ficar atento aos prazos e seguir corretamente os procedimentos estabelecidos para garantir o recebimento dos recursos.