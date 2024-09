Setembro da bufunfa! 6 signos vai “acertar a veia” da grana neste mês

Setembro será um mês de sorte financeira para seis signos do zodíaco. Veja como as movimentações astrológicas podem impactar suas finanças neste período.

Setembro chegou e, além de marcar o início da primavera, promete ser um mês cheio de boas energias para alguns signos. Segundo o astrólogo João Bidu, seis signos vão se destacar quando o assunto é dinheiro, e as movimentações astrológicas deste mês estão a favor de quem souber aproveitar as oportunidades.

Enquanto a maioria se prepara para o clima mais ameno e romântico da estação, os astros estão alinhados para garantir que alguns sortudos vejam uma verdadeira chuva de bufunfa. A saber, essas previsões positivas para o bolso vêm da combinação entre Mercúrio e o Sol em Virgem.

Para os seis signos que serão beneficiados, o conselho é simples: este é o momento de resolver pendências financeiras e até garantir um extra no final do mês. Com a ajuda dos astros, setembro se tornará um mês para celebrar os ganhos e colocar a vida financeira nos eixos.

Quais são os signos que vão se dar bem em setembro?

O astrólogo João Bidu destacou que seis signos terão um destaque especial quando o assunto é dinheiro.

As movimentações planetárias, principalmente com Mercúrio direto e a força do Sol em Virgem, vão favorecer certos aspectos financeiros, possibilitando que esses signos colham bons frutos ao longo do mês.

1. Leão

O mês de setembro promete oportunidades financeiras para os leoninos. Com o Sol e Mercúrio na segunda casa astral, que rege as finanças, Leão terá uma chance de ouro para aumentar seus recursos.

Seja através de novos negócios ou investimentos, esse é o momento ideal para tomar atitudes financeiras assertivas e garantir que o saldo positivo se mantenha.

2. Gêmeos

Os geminianos podem comemorar, pois a entrada de Marte em Câncer no início de setembro trará ótimas oportunidades financeiras.

Esse trânsito favorece não só a geração de dinheiro, mas também a conscientização sobre a importância de poupar para imprevistos futuros.

Trocas de ideias com familiares ou amigos podem ser valiosas, resultando em boas oportunidades de negócio ou ganhos inesperados.

3. Sagitário

Para Sagitário, a presença de Plutão em Capricórnio será decisiva para organizar as finanças. Esse mês trará a resistência e a determinação necessárias para os sagitarianos colocarem em prática um planejamento financeiro de longo prazo.

Além disso, Vênus e Júpiter em trígono ampliam as chances de ganhos, principalmente para quem trabalha com comércio, viagens ou produtos femininos.

4. Virgem

Virgem, que já é conhecido por sua habilidade de organização, será amplamente beneficiado pela presença do Sol em sua casa da Fortuna a partir do dia 22.

Isso indica que setores relacionados à estética, saúde e bem-estar serão especialmente prósperos para virginianos. Com esse impulso, setembro se mostrará um mês ideal para fazer investimentos ou até expandir negócios.

5. Touro

Os taurinos também vão surfar nessa onda de prosperidade. Com a influência positiva de Vênus e Júpiter, o foco será em áreas ligadas à beleza, bem-estar e saúde.

Touro pode esperar novas oportunidades de ganhos, principalmente se souber aproveitar o momento para planejar com calma e tomar decisões financeiras sólidas.

6. Libra

Libra entra no clima da abundância financeira a partir do dia 22, quando Vênus entra em Escorpião. O regente de Libra trará novas oportunidades de ganhos e estabilidade nas finanças, abrindo portas para projetos que podem gerar resultados mais sólidos no longo prazo.

Esse é o momento de Libra apostar em sua criatividade e tomar decisões que tragam retorno financeiro.

E os outros signos?

João Bidu lembra que, apesar de esses seis signos serem os mais favorecidos pelas movimentações planetárias em setembro, todos os signos podem experimentar melhorias financeiras, desde que aproveitem as oportunidades que surgirem.

O importante é estar atento às energias do mês e não deixar passar nenhuma chance de crescimento.

