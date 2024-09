Modo “Star Wars”: como ativar no WhatsApp e entrar no clima Jedi

Se você é fã da saga Star Wars, saiba que pode personalizar seu WhatsApp para entrar de vez no universo Jedi.

O aplicativo permite uma série de personalizações que tornam a experiência ainda mais imersiva e divertida para os fãs de todas as idades.

Chegou a hora de ativar o seu lado da força no WhatsApp. Aprenda a liberar o modo “Star Wars” hoje mesmo – foto: edição nossa (noticiadamanha.com.br).

Como ativar o modo Star Wars do WhatsApp

Para ativar o ‘modo Star Wars’, o primeiro passo é mudar o ícone do aplicativo. Baixe uma imagem no formato PNG, que remeta ao universo da saga, como o logo da Aliança Rebelde ou do Império.

Em seguida, clique no ícone do WhatsApp na tela inicial do seu celular, selecione a opção “Editar” e adicione a nova imagem.

A próxima etapa é personalizar sua foto de perfil. Pesquise na internet por uma imagem de um personagem ou cena de Star Wars que você goste.

Faça o download da imagem escolhida, vá até as configurações do WhatsApp, clique em sua foto de perfil atual e selecione a nova imagem na galeria do seu celular. Essa mudança ajudará a transformar ainda mais a experiência.

Complete a personalização:

Não esqueça das figurinhas! Acesse uma plataforma de criação de figurinhas, como o “sticker.ly”, e pesquise por pacotes temáticos de Star Wars.

Existem diversas opções, desde figurinhas do Baby Yoda até do Darth Vader. Baixe e configure essas figurinhas em seu WhatsApp, garantindo que suas conversas fiquem ainda mais divertidas e temáticas.

Por fim, para completar o ‘modo Star Wars’, você precisará alterar o papel de parede das conversas.

Procure na internet por imagens de alta qualidade, como as clássicas estrelas da galáxia ou a icônica batalha entre o bem e o mal. Baixe a imagem e, nas configurações do WhatsApp, altere o fundo de tela para personalizar completamente o seu aplicativo.

Vale lembrar que o ‘modo Star Wars’ é apenas uma sugestão. As mesmas etapas podem ser seguidas para configurar seu WhatsApp com qualquer tema que preferir, tornando sua experiência de uso mais pessoal e divertida.

Aproveite tudo do seu WhatsApp

O WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, criado em 2009 por Brian Acton e Jan Koum. Além de mensagens de texto, o app permite o envio de áudios, vídeos, fotos, documentos e chamadas de vídeo, sendo usado por mais de dois bilhões de pessoas globalmente.

Em 2014, o Facebook adquiriu o WhatsApp por US$ 19 bilhões, consolidando sua posição no mercado de comunicação digital. Apesar de sua popularidade, o aplicativo enfrenta críticas, especialmente sobre a propagação de fake news e questões de segurança.

O WhatsApp está disponível para dispositivos iOS e Android, além de uma versão para desktop, facilitando o acesso e a comunicação entre seus usuários.