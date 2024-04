Imposto de Renda 2024: veja como pagar MENOS imposto

O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2024 está se aproximando do final, e se você teve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023, está na hora de se preparar.

Fique atento, pois há maneiras legais de reduzir sua carga tributária. Vamos explorar algumas estratégias que podem ajudá-lo a pagar menos impostos ou garantir uma restituição maior.

Dicas para economizar no Imposto de Renda 2024

Organize seus comprovantes de despesas

Reúna todos os recibos e comprovantes de despesas médicas, odontológicas, educacionais, planos de saúde, hospitais, pensão alimentícia e planos de previdência privada, tanto em seu nome quanto em nome de seus dependentes.

Essas despesas são dedutíveis na declaração e podem ajudar a reduzir sua base tributável.

Avalie a inclusão de dependentes

Verifique se incluir dependentes em sua declaração é vantajoso. Isso é especialmente importante se eles tiverem rendimentos tributáveis ou se receberem pensão alimentícia. Em certos casos, incluir dependentes com baixa renda e despesas dedutíveis pode ser benéfico.

Não se esqueça da pensão alimentícia

Se você paga pensão alimentícia, certifique-se de incluir esse valor em sua declaração. Essa despesa é dedutível no Imposto de Renda e pode reduzir sua carga tributária.

Informe seus gastos com Previdência Privada

Se você possui um plano de previdência privada, como o PGBL, não se esqueça de informá-lo em sua declaração. Você pode deduzir até 12% dos rendimentos tributáveis investidos nesse tipo de plano.

Declare suas doações

Declare as doações que você realizou até o final de dezembro de 2023. Doações para fundos aprovados pelo Governo Federal, como os fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, podem gerar descontos significativos no imposto devido ou aumentar sua restituição.

Avalie a declaração em conjunto

Analise se vale a pena declarar em conjunto com seu cônjuge, considerando os rendimentos tributáveis e as despesas dedutíveis de ambos.

Às vezes, declarar separadamente pode ser mais vantajoso, especialmente se um dos cônjuges não tiver rendimentos tributáveis significativos.

Escolha entre o desconto simplificado e as deduções legais

Após preencher sua declaração, verifique se é mais vantajoso optar pelo desconto simplificado ou pelas deduções legais.

O programa da Receita Federal indicará a opção mais benéfica para você. Lembre-se de que o desconto simplificado é limitado a R$ 16.754,34, enquanto as deduções legais consideram todas as despesas dedutíveis que você tem direito.

Gastos dedutíveis no Imposto de Renda 2024

Além das dicas mencionadas, é importante conhecer os gastos que podem ser deduzidos no Imposto de Renda 2024. Aqui estão alguns deles:

Saúde : não há limite. Todos os gastos com saúde podem ser declarados, desde que devidamente comprovados com recibos ou notas fiscais.

: não há limite. Todos os gastos com saúde podem ser declarados, desde que devidamente comprovados com recibos ou notas fiscais. Educação : o limite anual individual é de até R$ 3.561,50. São dedutíveis gastos com educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, cursos técnicos e MBAs, desde que sejam comprovados.

: o limite anual individual é de até R$ 3.561,50. São dedutíveis gastos com educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, cursos técnicos e MBAs, desde que sejam comprovados. Previdência Privada : é possível deduzir até 12% dos rendimentos tributáveis investidos em planos como PGBL e FAPI.

: é possível deduzir até 12% dos rendimentos tributáveis investidos em planos como PGBL e FAPI. Previdência Social : não há limite anual. As retenções na fonte do INSS podem ser deduzidas automaticamente.

: não há limite anual. As retenções na fonte do INSS podem ser deduzidas automaticamente. Dependentes : o limite anual é de até R$ 2.275,08 por dependente, incluindo cônjuge, filhos, enteados e pais, avós ou bisavós que tenham recebido rendimentos até R$ 24.511,92 em 2023.

: o limite anual é de até R$ 2.275,08 por dependente, incluindo cônjuge, filhos, enteados e pais, avós ou bisavós que tenham recebido rendimentos até R$ 24.511,92 em 2023. Pensão Alimentícia : não há limite. Desde que estabelecida por decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, pode ser deduzida integralmente.

: não há limite. Desde que estabelecida por decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, pode ser deduzida integralmente. Doações: podem ser deduzidas até 7% para projetos desportivos e para desportivos, e até 6% para projetos que estimulem a cadeia produtiva de reciclagem, entre outros. As doações devem ser feitas a entidades devidamente registradas e credenciadas.

Ao seguir essas dicas e conhecer os gastos dedutíveis, você pode aproveitar ao máximo as oportunidades para reduzir sua carga tributária ou aumentar sua restituição no Imposto de Renda 2024.

