Cão de R$ 25 mil? Conheça as raças mais caras

Desde os primórdios da domesticação, que remontam a milhares de anos atrás, os cães têm sido fiéis companheiros do ser humano.

No entanto, essa amizade tem seu preço. Além dos cuidados básicos, como alimentação e vacinação, há o custo inicial de adquirir um filhote, que pode ser bastante elevado.

A popularidade e a raridade da raça são fatores determinantes para esses valores estratosféricos. Veja a seguir.

Conheça as raças de cães mais caras do mundo e seus preços exorbitantes. Descubra os valores astronômicos de filhotes de raças exclusivas. (Foto: divulgação).

Quais são as raças de cachorro mais caras?

Cavalier King Charles Spaniel

Fofos que só, essa é uma das raças mais caras do mundo. O preço médio de um filhote varia de US$ 2.500 a US$ 3.500, o equivalente a R$ 13.000 a R$ 18.000.

Afghan Hound

Com seus longos e sedosos pelos, o Afghan Hound se destaca entre as raças de pelo comprido. Adquirir um desses cães pode custar até US$ 2.500, aproximadamente R$ 13 mil.

Akita

Antes referidos como “cães do campo de neve”, os Akita são uma raça japonesa que pode custar entre US$ 900 e US$ 1.500, algo entre R$ 4.600 e R$ 8.000.

Chow Chow

Com uma enorme cara macia e língua azul, este cão chinês é uma raça verdadeiramente única. Eles podem custar entre US$ 900 e US$ 1.500, ou seja, R$ 4.600 e R$ 8.000.

Golden Retriever

Amado por sua natureza dócil e leal, o Golden Retriever é uma das raças mais queridas do mundo. Porém, sua popularidade também se reflete no preço, que varia de US$ 2.000 a US$ 3.000, algo em torno de R$ 10.000 a R$ 15.500.

Double Doodle

Um cruzamento entre um Labradoodle e um Goldendoodle, esta raça é inteligente, amigável, enérgica e, acima de tudo, fofa! O preço médio é de cerca de US$ 1.900, quase R$ 10.000.

Bulldog francês

Conhecido por seus roncos preciosamente doces, este doguinho de pernas curtas custa, em média, de US$ 2.500 a US$ 4.000, ou seja, R$ 13.000 a R$ 20.600.

Bernese Mountain Dog

Também conhecido como Berner, o Bernese Mountain Dog é grande, responsável e carinhoso. Seu preço pode chegar a cerca de US$ 2.500 a US$ 3.500, o equivalente a R$ 13.000 a R$ 18.000.

Pequeno cão leão (Löwchen)

Pouco conhecido no Brasil, Löwchen significa “cãozinho leão” em alemão. Nem perto do tamanho de um leão real, este doguinho custa de US$ 2.500 a US$ 4.000, ou seja, R$ 13.000 a R$ 20.600.

Dogo Argentino

Apesar de seus dias de caça terem acabado, o Dogo Argentino continua a ter instintos de guarda vigilantes e uma tendência a proteger seu território, também conhecido como sua casa. Seu preço geralmente varia de US$ 1.200 a US$ 2.500, o que equivale a R$ 6.000 a R$ 12.000.

Azawakh

Com preços entre US$ 1.500 e US$ 2.500, ou seja, R$ 7.700 a R$ 13.000, esta raça de cão com focinho comprido é ultra-magra e elegante.

Bulldog inglês

É fácil entender o porquê dessa ser uma das raças mais populares ao redor do mundo, com essa carinha fofa e enrugada. Um filhote pode custar até US$ 1.500, aproximadamente R$ 7.700.

Irish Wolfhound

Também chamado de Lébrel irlandês, este cão de pelo aramado pode não parecer visualmente macio e fofinho, mas suas pelagens são surpreendentemente macias ao toque. Uma das raças mais altas e pesadas do mundo, eles podem custar até US$ 3.000, cerca de R$ 15.500.

Terra-nova

Conhecido por ser um dos cães mais descontraídos e discretos do planeta, o simpático Terra-nova é uma raça popular em muitos países. Seu preço médio está entre US$ 1.500 e US$ 2.500, ou seja, R$ 7.700 a R$ 13.000.

Cão-lobo-checoslovaco

Com um preço de cerca de US$ 1.500, ou seja, R$ 7.700, o Cão-lobo-checoslovaco tem uma linhagem que remonta a 1955, quando foi criado durante um experimento. Apesar de ser uma mistura entre pastores alemães com lobos cinzentos dos Cárpatos, essa raça é bastante amigável.

Cão de água português

Este adorável cão de pelo encaracolado é tão fofo que o ex-presidente americano Barack Obama chegou a ter dois deles, Bo e Sunny. Seu preço médio é de cerca de US$ 2.500, ou seja, por volta de R$ 13.000.

Rottweiler

Esta poderosa raça alemã foi inicialmente desenvolvida para guardar e manter o gado. Hoje, pode ser um cão de família amoroso. O custo médio de um Rottweiler é entre US$ 1.500 e US$ 3.000, ou seja, R$ 7.700 e R$ 15.400.

Samoieda

Famosa por seu sorriso alegre, esta adorável raça russa é uma das mais caras do mundo. Gentil com humanos de todas as idades, um cão desses pode ser seu pela bagatela de US$ 2.500 a US$ 5.000, mais ou menos R$ 12.000 a R$ 25.000.

Bedlington Terrier

Com um preço de cerca de US$ 1.800, ou seja, R$ 9.000, esta raça foi originalmente criada para a caça. No entanto, o Bedlington Terrier tem sido usado em corridas de cães, em exposições de raças e como cão de companhia.

Greater Swiss Mountain Dog

Sabia que Great Swiss Mountain Dog é o antepassado do Rottweiler e do São Bernardo? Dá para notar algumas semelhanças físicas, né? Eles também são alguns dos cães mais caros do mundo. Um filhote pode custar até US$ 3.000, ou seja, R$ 15.500.

Black Russian Terrier

Nem todos os terriers são pequenos. Um cão musculoso e poderoso, o Black Russian Terrier custa em média US$ 3.000 a US$ 5.000, algo entre R$ 15.000 e R$ 25.000.

Shikoku

Também conhecido como Kochi-ken, o Shikoku se parece com um lobo e tem o nome de uma ilha japonesa. O preço para este filhote pode ir até US$ 3.000, ou seja, R$ 15.400.

São Bernardo

Se você é uma pessoa que ama a natureza, então você pode se encaixar perfeitamente com este famoso cão de montanha. Eles geralmente custam entre US$ 1.500 e US$ 3.500, ou seja, R$ 7.700 a R$ 18.000.

Pharaoh Hound

Originário de Malta, o Faraó Hound é conhecido por corar quando fica feliz ou animado: seu nariz e orelhas ficam rosas! Geralmente com preços entre US$ 1.800 e US$ 3.000, ou seja, R$ 9.000 a R$ 15.500, esse cachorro tem uma semelhança impressionante com o deus egípcio Anúbis.

Biewer Terrier

Criados para serem cães de companhia, esses pequenos filhotes podem custar até US$ 3.500, ou seja, R$ 18.000.

Pastor-do-cáucaso

Também conhecido como o Ovcharka caucasiano, este grandalhão foi desenvolvido na União Soviética a partir de cães das montanhas do Cáucaso e das regiões do sul da Rússia. Originalmente um cão guardião de gado, esta raça pode hoje custar cerca de US$ 2.000, ou seja, R$ 10.000.

Rhodesian Ridgeback

Também chamada de Leão-da-rodésia, essa raça é graciosa e leal. Eles eram originalmente misturados com cães africanos selvagens. Foi assim que conseguiram sua faixa distinta de pelos, que cresce na direção oposta ao longo de sua coluna vertebral. Um cachorro dessa raça custa cerca de US$ 2.500, aproximadamente R$ 13.000.

Staffordshire Bull Terrier (staffbull)

Muitas vezes confundido com o pitbull, com o bull terrier ou com o American Staffordshire Terrier, o Staffbull é um cão de natureza doce. Mais populares do que nunca, eles custam cerca de US$ 2.000 a US$ 3.500, ou seja, R$ 10.000 a R$ 18.000.

Spinone Italiano

Conhecido por sua inteligência e velocidade afiadas, não é todo dia que você vê um cachorro com um bigode tão impressionante! O Spinone Italiano pode custar até US$ 2.000, ou seja, R$ 10.000.

Mastim tibetano

Com o preço de mercado entre US$ 3.000 a US$ 5.000, ou seja, R$ 15.400 a R$ 25.700, um exemplar em particular da raça Mastim Tibetano foi um dos cães mais caros já comercializados no mundo. Com o nome de Big Splash, o doguinho foi vendido por US$ 1,5 milhão, o que equivaleria a R$ 7.729.200 no dia de hoje!

Pagaria o preço?

Portanto, se você está considerando adicionar um novo membro à família canina e está disposto a pagar por exclusividade, estas raças podem oferecer não apenas companhia, mas também um status de luxo.

