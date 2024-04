Caixa emite alerta URGENTE para beneficiários do Pé-de-Meia

Com o início dos pagamentos do Programa Pé-de-Meia, é fundamental estar atento às corretas formas de inscrição e aos riscos de fraudes associados ao processo. Este programa foi desenvolvido pelo governo federal para apoiar financeiramente estudantes do ensino médio em escolas públicas, visando reduzir a evasão escolar através de incentivos monetários.

Inscrições válidas e riscos de golpes

Recentemente, diversos sites têm divulgado informações sobre como inscrever-se no Programa Pé-de-Meia. No entanto, a Caixa Econômica Federal alerta que muitos desses sites são fraudulentos, cobrando taxas inexistentes ou utilizando dados coletados para fins ilícitos. É crucial entender que não existe um site oficial para inscrição no programa e que nenhum pagamento é requerido para participar. Os sites legítimos do governo terminam em “.gov.br”, e qualquer outra terminação deve ser considerada suspeita.

Para ser elegível ao Pé-de-Meia, o estudante deve:

Possuir CPF ativo.

Estar regularmente matriculado no ensino médio de uma escola pública.

Ter idade entre 14 e 24 anos.

Pertencer a uma família beneficiária do Programa Bolsa Família.

Os estudantes com famílias inscritas no Bolsa Família até janeiro de 2024 têm prioridade na alocação dos benefícios para esse ano.

Processo de habilitação

A habilitação dos estudantes ao programa é feita por um cruzamento de dados entre o Ministério da Educação e o Cadastro Único, garantindo que apenas os alunos elegíveis recebam o auxílio. As escolas têm o papel crucial de enviar as informações necessárias para confirmar as matrículas e a frequência escolar dos candidatos.

O programa disponibiliza diversos tipos de incentivos, cada um com critérios específicos:

Incentivo de Matrícula : Um pagamento único de R$ 200.

: Um pagamento único de R$ 200. Incentivo de Frequência : Pagamentos mensais de R$ 200, distribuídos ao longo de 8 meses.

: Pagamentos mensais de R$ 200, distribuídos ao longo de 8 meses. Incentivo de Conclusão : Um pagamento anual de R$ 1.000 ao final de cada ano letivo.

: Um pagamento anual de R$ 1.000 ao final de cada ano letivo. Incentivo ENEM: Um pagamento único de R$ 200 para estudantes que participam do ENEM.

Calendário de pagamentos 2024

Os pagamentos são programados para garantir que os estudantes recebam os incentivos de acordo com seu desempenho e participação escolar, seguindo o calendário acadêmico e os critérios estabelecidos pela legislação do programa (Lei n. 14.818/2024).

Como sacar o benefício?

Os pagamentos do Pé-de-Meia serão realizados através do aplicativo Caixa Tem, que será utilizado para abrir uma conta digital no nome do estudante. Para os menores de idade, é necessária a autorização de um responsável legal para movimentação da conta. Os passos incluem:

Seleção do responsável legal (mãe, pai ou tutor legal) dentro do app. Confirmação de dados e envio de documentação necessária via aplicativo. Conclusão da autorização com a inserção da senha do responsável.

Uma vez que a conta esteja ativa, o estudante poderá gerenciar os fundos, solicitar cartões de débito físicos ou virtuais, e realizar transações, como pagamentos via Pix ou compras em estabelecimentos comerciais.

Dada a vulnerabilidade dos beneficiários a golpes online, é essencial que todos os procedimentos sejam realizados com cautela, utilizando apenas canais oficiais e verificados para qualquer tipo de cadastro ou atualização de dados. Verificar sempre a veracidade das informações e a segurança dos sites é um passo crucial para evitar fraudes.

Em conclusão, o Programa Pé-de-Meia é uma iniciativa valiosa para promover a educação e reter estudantes no sistema escolar, oferecendo suporte financeiro significativo. No entanto, a segurança e a correta utilização dos recursos disponibilizados dependem da vigilância e do cumprimento dos procedimentos estabelecidos tanto pelos beneficiários quanto pelas instituições envolvidas.

