Erro nos stories do Instagram? Confira como solucionar

A semana começou complicada para os usuários do Instagram. O app está passando por problemas técnicos, deixando os usuários frustrados.

De acordo com o Downdetector, a falha começou por volta das 10h16 de segunda-feira, 15, e alcançou seu auge com mais de 153 reclamações às 14h41.

Os usuários estão enfrentando dificuldades no carregamento dos Stories, enfrentando lentidão e até mesmo falhas na visualização do conteúdo. Saiba mais a seguir.

Buscas por “Instagram com Problemas” disparam

O Google Trends registrou um aumento significativo nas buscas relacionadas ao Instagram com problemas nos últimos dias.

Termos como “instagram bugado hoje”, “instagram instável”, e “instagram não carrega” tiveram um aumento repentino de interesse por parte dos usuários.

Isso indica que o problema está afetando uma grande quantidade de pessoas em todo o mundo, com diversos idiomas sendo mencionados em relatos de falhas.

Possíveis causas e soluções para problemas no Instagram

Quando o Instagram apresenta falhas, várias razões podem estar por trás do problema.

Desde conexões de internet instáveis até bugs após atualizações do aplicativo, os usuários podem enfrentar dificuldades diversas.

Problemas nos servidores do Instagram também podem causar falhas generalizadas. Além disso, incompatibilidades com o sistema operacional do dispositivo podem ser uma fonte de problemas.

Para resolver essas questões, alguns passos podem ser tentados pelos usuários:

Desativar e reativar a conexão de internet do celular;

do celular; Atualizar a versão do aplicativo do Instagram ;

; Em casos de falhas nos servidores, é necessário aguardar a resolução do problema por parte da equipe do Instagram.

Como lidar com erros específicos no Instagram?

Além das falhas gerais, os usuários também podem encontrar erros específicos ao usar o Instagram, como o famoso “não foi possível carregar a imagem”.

Para resolver esses problemas, algumas ações podem ser tomadas, incluindo:

Verificar a estabilidade da conexão de internet ;

; Reiniciar o aplicativo do Instagram;

Limpar o cache do Instagram;

Atualizar o aplicativo para a última versão disponível.

O que fazer em caso de falhas no carregamento do feed ou na hora de seguir alguém?

Se o Instagram não estiver carregando o feed ou se você não conseguir seguir alguém, algumas medidas podem ser úteis:

Verificar a conexão de internet;

Consultar o status do Instagram pelo site Downdetector ;

; Desativar opções de economia de dados no celular;

Sair da conta e fazer login novamente;

Verificar se há atualizações disponíveis para o aplicativo.

Limpar o cache para resolver problemas

Limpar o cache do Instagram é uma prática útil para resolver diversos problemas. Isso pode ser feito facilmente tanto em dispositivos Android quanto iOS, seguindo as instruções específicas para cada sistema operacional.

Enfim, quando o Instagram apresenta falhas, é importante manter a calma e tentar resolver o problema seguindo as orientações fornecidas.

Com essas dicas, os usuários podem enfrentar as dificuldades técnicas com mais tranquilidade, garantindo uma experiência mais fluida na rede social mais popular do mundo.

