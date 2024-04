O que é obrigatório declarar no Imposto de Renda? Confira principais exigências

À medida que o período de declaração do Imposto de Renda se aproxima, milhões de brasileiros começam a se organizar para cumprir com essa obrigação anual. Este ano, a Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações, superando os números de 2023.

Com o programa de declaração disponibilizado a partir de 15 de março, tanto para desktop quanto para dispositivos móveis (Android e iOS), é fundamental estar por dentro das principais exigências e mudanças.

Descubra as novas regras do Imposto de Renda 2024: limites de renda, obrigatoriedade e como utilizar o bot interativo da Receita para simplificar sua declaração. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Mudanças importantes na declaração do Imposto de Renda

A Lei 14.663/2023 trouxe alterações significativas, incluindo ajustes na tabela progressiva anual e nas faixas de obrigatoriedade de entrega. Agora, estão isentos da declaração aqueles que receberam até R$ 24.511,92 no último ano.

Porém, é crucial estar atento aos limites que exigem a declaração: rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90; receitas brutas da atividade rural superiores a R$ 153.199,50; posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 800 mil, entre outros.

Veja mais sobre: Bolsa Família: consulta liberada por chat do MDS

Quem deve declarar?

Além dos limites de renda, estão obrigados a declarar aqueles que obtiveram ganhos de capital, realizaram operações em bolsas de valores ou possuem bens e direitos no exterior, seguindo as novas regras da Lei das Offshores (Lei 14.754/2023).

A não entrega da declaração no prazo pode resultar em multa, portanto, é essencial não apenas saber se você está obrigado a declarar, mas também cumprir com todos os prazos estabelecidos.

Facilidades e dicas

Para auxiliar os contribuintes, a Receita disponibilizou um bot interativo que esclarece dúvidas e indica se a entrega da declaração é necessária.

Além disso, a opção pela declaração pré-preenchida promete simplificar o processo, disponibilizando a maioria das informações automaticamente. Essa opção estará acessível para usuários com conta Gov.br ouro e prata, representando 75% dos declarantes deste ano.

As datas para as restituições permanecem inalteradas, com o primeiro lote previsto para 31 de maio. A Receita Federal define uma ordem de prioridade para a restituição, beneficiando idosos, pessoas com deficiência, portadores de moléstias graves, professores e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber por PIX.

Estar bem informado sobre as obrigações e novidades do Imposto de Renda é essencial para evitar surpresas e garantir que o processo de declaração seja realizado de forma tranquila e eficiente.

Com as mudanças implementadas e as facilidades oferecidas, espera-se que o processo em 2024 seja ainda mais ágil e menos suscetível a erros. Lembre-se de verificar todas as informações e aproveitar os recursos disponibilizados pela Receita para facilitar sua vida.

O que é obrigatório declarar no IRPF?

Para garantir que sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) esteja completa e correta, é fundamental incluir todos os rendimentos, bens e direitos sujeitos à declaração. Confira a lista dos itens que não podem faltar na sua declaração:

Rendimentos Tributáveis: Salários, aluguéis recebidos, aposentadorias, pensões, e qualquer outro tipo de remuneração.

Salários, aluguéis recebidos, aposentadorias, pensões, e qualquer outro tipo de remuneração. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis: Indenizações por rescisão de contrato, doações, heranças recebidas, e lucros e dividendos.

Indenizações por rescisão de contrato, doações, heranças recebidas, e lucros e dividendos. Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva: Décimo terceiro salário, prêmios de loterias, e rendimentos de aplicações financeiras.

Décimo terceiro salário, prêmios de loterias, e rendimentos de aplicações financeiras. Ganhos de Capital: Lucros na venda de bens como imóveis, veículos e ações, sujeitos à tributação.

Lucros na venda de bens como imóveis, veículos e ações, sujeitos à tributação. Rendas Variáveis: Operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

Operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Informações sobre Dependentes: Todos os rendimentos, bens e direitos dos dependentes devem ser declarados.

Todos os rendimentos, bens e direitos dos dependentes devem ser declarados. Bens e Direitos: Imóveis, veículos, embarcações, aeronaves, contas bancárias com saldo acima de R$140 e quaisquer outros bens e direitos.

Imóveis, veículos, embarcações, aeronaves, contas bancárias com saldo acima de R$140 e quaisquer outros bens e direitos. Dívidas e Ônus Reais: Empréstimos, financiamentos e outras dívidas de valor superior a R$5.000.

Empréstimos, financiamentos e outras dívidas de valor superior a R$5.000. Doações Efetuadas: Informações sobre doações a campanhas eleitorais, partidos políticos e doações em geral.

Informações sobre doações a campanhas eleitorais, partidos políticos e doações em geral. Alimentandos: Valores pagos para pensão alimentícia, desde que determinados em acordo judicial ou similar.

Valores pagos para pensão alimentícia, desde que determinados em acordo judicial ou similar. Bens e Direitos no Exterior: Inclusão obrigatória para quem se enquadra nas regras da chamada Lei das Offshores.

Inclusão obrigatória para quem se enquadra nas regras da chamada Lei das Offshores. Receita Bruta da Atividade Rural: Para quem obteve receita bruta em valor superior ao limite estabelecido pela legislação.

Lembrando que a omissão ou erro no preenchimento destes itens pode levar à malha fina ou a outras penalidades, por isso, é essencial fazer a declaração com atenção e precisão.

Não deixe de conferir: Novas 7 MIL vagas para receber CNH de graça são abertas pelo governo