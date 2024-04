Novas 7 MIL vagas para receber CNH de graça são abertas pelo governo

O Governo do Espírito Santo anunciou a abertura de um processo seletivo para o CNH Social 2024, uma iniciativa coordenada pelo Detran-ES que visa oferecer não apenas a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem custos, mas também a oportunidade de formação profissional para os residentes do estado.

Este programa promissor visa facilitar o acesso dos cidadãos às categorias A e B da CNH, além de oferecer cursos especializados que podem abrir novas portas no mercado de trabalho.

Estrutura do programa e critérios de participação

Para o ano de 2024, o programa disponibilizará um total de 7.000 vagas, divididas em duas etapas. A primeira fase, que já está com inscrições abertas, oferece 3.500 vagas para as categorias A (motos) ou B (carros).

Essa oportunidade é estendida tanto para novos condutores quanto para aqueles que desejam adicionar categorias à sua CNH atual ou realizar a mudança para as categorias D (veículos de transporte) ou E (veículos de grande porte).

Destaca-se a inclusão social promovida pelo programa: 5% das vagas são destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), e 8% são reservadas para indivíduos egressos do sistema prisional. Caso essas vagas específicas não sejam preenchidas, elas serão disponibilizadas para a ampla concorrência, garantindo assim um aproveitamento integral das oportunidades ofertadas.

Processo de inscrição: um guia simplificado

Para se inscrever no CNH Social ES 2024, os interessados devem acessar o site do Detran-ES e seguir o procedimento de inscrição, que exige o preenchimento de informações pessoais. É crucial que os dados fornecidos correspondam aos registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), assegurando a elegibilidade para o programa.

A seleção de categoria desejada deve ser feita no momento da inscrição, sem possibilidade de alteração posterior.

Os egressos do sistema prisional interessados no programa devem manifestar seu interesse por meio da Secretaria de Justiça (Sejus), que encaminhará a lista de candidatos ao Detran-ES. As vagas foram estrategicamente distribuídas para atender a diferentes necessidades e aspirações dos candidatos, seguindo uma divisão percentual específica para primeira habilitação, adição de categoria e mudança de categoria.

Oportunidades de profissionalização para condutores

Além da obtenção da CNH, o programa CNH Social abre caminho para que os novos condutores aprimorem suas habilidades profissionais através de cursos especializados ofertados pelo Detran-ES. Estes cursos abrangem áreas essenciais para o mercado de trabalho, como transporte escolar, de passageiros, produtos perigosos, carga indivisível, veículos de emergência, além de mototáxi ou motofrete. Para se candidatar, é necessário atender a critérios específicos, como idade mínima de 21 anos, possuir CNH válida e ter um histórico limpo de infrações graves ou gravíssimas no último ano.

Essa iniciativa não apenas promove a inclusão social por meio do acesso facilitado à CNH, mas também valoriza a formação profissional dos condutores, potencializando suas oportunidades de emprego e contribuindo para um trânsito mais seguro e qualificado.

O CNH Social 2024 destaca-se como um marco importante no compromisso do Governo do Espírito Santo em oferecer recursos educacionais e profissionais que beneficiem seus cidadãos e a comunidade em geral.

