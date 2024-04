Você usa óculos? Veja quais são as regras da CNH

A legislação de trânsito brasileira, especificamente no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estabelece regras claras para garantir a segurança nas vias, incluindo critérios específicos para motoristas que necessitam de correção visual. A visão, sendo um dos sentidos mais importantes para a condução segura de um veículo, é rigorosamente avaliada durante o processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Exigências legais e avaliação médica

Durante o processo de obtenção da CNH, candidatos são submetidos a diversos exames, entre eles, o exame médico, que tem como um de seus objetivos avaliar a acuidade visual do candidato. A avaliação visual é crucial, pois identifica a necessidade de uso de óculos ou lentes corretivas para a direção.

Caso seja determinada essa necessidade, o uso de tais dispositivos torna-se obrigatório sempre que o condutor estiver ao volante. O descumprimento dessa exigência não apenas aumenta o risco de acidentes devido à visão inadequada, mas também implica em consequências legais e financeiras significativas para o motorista.

A legislação, amparada pelo artigo 162 do CTB, é clara ao definir que a condução de veículos por pessoas que requerem correção visual sem a devida utilização de óculos ou lentes corretivas configura infração de trânsito.

Diferenças na CNH e penalidades

A CNH de indivíduos que necessitam de correção visual possui uma marcação específica, a letra “A” no campo de observações, indicando a obrigatoriedade do uso de óculos ou lentes corretivas. Essa diferenciação é vital para as autoridades de trânsito durante abordagens e fiscalizações.

No caso de um motorista ser flagrado dirigindo sem a correção visual exigida por sua condição, enfrentará penalidades severas. A infração é considerada gravíssima, resultando em 7 pontos na CNH e uma multa de R$ 293,47. Adicionalmente, o veículo pode ser retido até que a situação seja regularizada, seja por meio da apresentação dos óculos ou lentes necessárias pelo motorista ou por outro condutor habilitado e em condições de dirigir o veículo.

Fique atento a estes detalhes

É imperativo que motoristas que requerem o uso de óculos ou lentes corretivas para condução estejam sempre em conformidade com essa exigência legal. A negligência não apenas coloca em risco a segurança do próprio condutor e de terceiros, mas também implica em penalidades legais e financeiras significativas.

Portanto, a recomendação é clara e direta: se você necessita de correção visual para dirigir, certifique-se sempre de estar em conformidade com essa exigência, utilizando seus óculos ou lentes corretivas toda vez que estiver ao volante. Essa prática não apenas assegura a sua segurança e a de outros usuários da via, mas também evita inconvenientes legais e financeiros decorrentes de infrações de trânsito.

