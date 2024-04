Vinho de São Paulo ganha destaque na Austrália

O mercado de vinho brasileiro vem demonstrando um crescimento notável, especialmente no cenário internacional. Enfrentando a concorrência de tradicionais produtores vinícolas, como Chile e Argentina, o Brasil se destaca por sua presença cada vez maior em premiações internacionais, além de expandir sua exportação para mercados estrangeiros.

Crescimento sustentável nas exportações

Nos últimos três anos, o Brasil tem registrado números recordes na exportação de vinhos e espumantes. De acordo com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), em 2021, o país exportou o equivalente a US$ 12,3 milhões em vinhos e espumantes, marcando um aumento de 53% em relação ao ano anterior. Em 2022, esse valor cresceu para US$ 13,6 milhões, representando um acréscimo de 10,56% em relação a 2021. Este crescimento contínuo evidencia o potencial e a competitividade do vinho brasileiro no mercado global.

Estratégias de internacionalização

Um dos exemplos mais emblemáticos desse sucesso é a Vinícola Ferreira, localizada na Serra da Mantiqueira. Após intensas negociações, em março, a empresa iniciou a exportação de seus vinhos para a Austrália, marcando um importante passo para a internacionalização do vinho brasileiro. Dormovil Ferreira, fundador da vinícola, expressou seu entusiasmo ao conseguir introduzir o vinho paulista no mercado australiano, destacando a complexidade e a satisfação em alcançar esse feito.

Reconhecimento e premiações

A Vinícola Ferreira tem acumulado diversas premiações desde 2019, incluindo 26 medalhas de ouro, prata e bronze em competições internacionais. Notavelmente, o rótulo Piquant Soléil safra 2022 foi agraciado com a medalha de ouro no Decanter World Wine Award, considerado o “Oscar” dos vinhos. O São Bernardo Safra 2020, um blend de seis uvas diferentes, também recebeu a medalha de prata no mesmo concurso. Esses rótulos premiados estão entre os selecionados para exportação, ilustrando o compromisso da vinícola com a qualidade e a excelência.

Presença no mercado australiano

O restaurante Navala, localizado em Queensland, Austrália, será o primeiro a oferecer os rótulos da Vinícola Ferreira. Especializado em carnes nobres, o Navala já conta com vinhos argentinos e chilenos em sua carta, mas os vinhos paulistas serão as primeiras garrafas brasileiras disponíveis no estabelecimento.

Segundo Daniel Fujimoto, gerente do restaurante, a adição dos vinhos brasileiros visa enriquecer a experiência sensorial dos clientes, destacando os sabores únicos dos vinhos da América do Sul.

Fundada em 2010 por Dormovil Ferreira, a Vinícola Ferreira começou como um hobby e se transformou em um negócio próspero, com 100 hectares de terras cultivadas na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. A vinícola produz uma média de 30 toneladas de uvas de 15 cepas diferentes por ano, evidenciando seu potencial de crescimento e inovação.

Com planos já em andamento para expandir as exportações para os Estados Unidos, a Vinícola Ferreira exemplifica a trajetória ascendente do vinho brasileiro no mercado internacional, simbolizando esperança e inspiração para o setor vinícola nacional.

