Gasolina comum ou aditivada? Entenda os mitos perigosos

A escolha entre gasolina comum e aditivada é um tema recorrente entre motoristas preocupados com a manutenção e o desempenho de seus veículos. Com a promessa de benefícios tanto para o motor quanto para o meio ambiente, os combustíveis aditivados surgem como uma alternativa atraente, embora cercada por dúvidas e desinformação.

Este texto visa esclarecer as principais diferenças entre essas duas opções de combustível e orientar sobre a melhor maneira de aproveitar os benefícios dos aditivos.

Entendendo os combustíveis aditivados

Os combustíveis aditivados diferenciam-se dos convencionais pela inclusão de substâncias químicas projetadas para melhorar o desempenho do combustível. Esses aditivos têm o propósito de otimizar a combustão, limpar e proteger componentes internos do motor, além de reduzir o atrito entre as peças. O resultado é um motor mais eficiente, com menor consumo de combustível e prolongamento de sua vida útil.

Um estudo divulgado pelo Posto Ipiranga aponta que o uso de gasolina aditivada pode resultar em uma economia de mais de 4% no consumo de combustível. Ademais, os benefícios ambientais são significativos, uma vez que os aditivos contribuem para a redução das emissões de gases poluentes.

Formas de aditivação

A aditivação do combustível pode ser realizada de duas maneiras:

Abastecendo diretamente com gasolina aditivada disponível nos postos. Utilizando gasolina comum e adicionando manualmente o aditivo de preferência.

Melhor Prática: aditivação direta ou separada?

A principal preocupação ao optar pela gasolina aditivada diretamente do posto é a falta de regulamentação e fiscalização eficaz quanto à quantidade de aditivo inserida no combustível. Sem um controle rigoroso, existe o risco de o combustível aditivado conter uma quantidade insuficiente de aditivos, não oferecendo os benefícios prometidos.

Por outro lado, a adição manual de aditivos ao abastecer com gasolina comum permite ao motorista ter controle total sobre a quantidade e a qualidade do aditivo utilizado. Esta prática garante que os benefícios dos aditivos sejam efetivamente aproveitados, evitando possíveis decepções com produtos pré-aditivados de qualidade questionável.

Fique atento a estes detalhes

Embora a gasolina aditivada ofereça vantagens inegáveis em termos de desempenho e proteção ambiental, a maneira mais segura de garantir esses benefícios é através da aditivação manual. Esta abordagem assegura a aplicação correta de aditivos de qualidade, proporcionando tranquilidade e resultados efetivos para o motorista.

É importante ressaltar que, embora existam preocupações legítimas com a fiscalização e a consistência dos combustíveis aditivados, nem todas as distribuidoras agem de má-fé. No entanto, na ausência de uma fiscalização robusta, a adição de aditivos de forma separada emerge como a estratégia mais confiável para maximizar os benefícios da aditivação sem correr riscos desnecessários.

