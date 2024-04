Com a abertura do período para entrega das declarações do imposto de renda, o Banco do Brasil introduziu uma nova facilidade para seus clientes: o BB Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Antecipação IRPF.

Esta opção de empréstimo permite aos contribuintes antecipar até 100% do valor esperado de sua restituição, com um limite máximo de R$ 50 mil, oferecendo uma solução prática para quem precisa de recursos financeiros de forma rápida.

Aprenda a DESBLOQUEAR até R$ 49.999,00 no aplicativo do Banco do Brasil | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Características do empréstimo de antecipação

O produto BB Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Antecipação IRPF foi desenvolvido para oferecer suporte financeiro imediato aos clientes, com condições de crédito vantajosas. Segundo Antônio Chiarello, diretor de Soluções em Empréstimos e Financiamentos do Banco do Brasil, “ao disponibilizar a linha de crédito logo no primeiro dia de entrega das declarações, o Banco do Brasil reafirma seu compromisso em atender as necessidades dos clientes com soluções ágeis e eficazes.”

Vantagens do empréstimo para antecipação

Limite de Crédito Alto : Possibilidade de antecipar até R$ 50 mil, dependendo do valor da restituição devida.

: Possibilidade de antecipar até R$ 50 mil, dependendo do valor da restituição devida. Cobertura Total : Antecipação de até 100% do valor da restituição.

: Antecipação de até 100% do valor da restituição. Condições Atrativas: Taxas de juros competitivas em comparação com outras modalidades de crédito pessoal.

Elegibilidade e processo de solicitação

Para ser elegível para o empréstimo de antecipação da restituição do IRPF, os clientes do Banco do Brasil devem seguir alguns passos simples:

Indicação da Conta para Crédito: Durante a elaboração ou retificação da declaração do imposto de renda, o cliente deve indicar sua conta corrente no Banco do Brasil ou sua Chave Pix (CPF) como destino para o crédito da restituição. Automatização do Pagamento: O pagamento do empréstimo é realizado automaticamente na data em que o cliente recebe a restituição ou, caso isso não ocorra, no vencimento do contrato, que está previsto para 31 de janeiro de 2025.

Condições e termos do empréstimo

Data de Vencimento : O contrato de empréstimo tem seu vencimento estipulado para o dia 31 de janeiro de 2025, garantindo ao cliente um prazo adequado para a liquidação do débito, que coincide com o período de processamento das restituições pela Receita Federal.

: O contrato de empréstimo tem seu vencimento estipulado para o dia 31 de janeiro de 2025, garantindo ao cliente um prazo adequado para a liquidação do débito, que coincide com o período de processamento das restituições pela Receita Federal. Taxas de Juros : As taxas aplicadas são competitivas, refletindo o compromisso do Banco do Brasil em fornecer soluções financeiras acessíveis aos seus clientes.

: As taxas aplicadas são competitivas, refletindo o compromisso do Banco do Brasil em fornecer soluções financeiras acessíveis aos seus clientes. Requisitos de Documentação: É necessário que a declaração do imposto de renda esteja devidamente preenchida e entregue, utilizando os canais oficiais da Receita Federal.

Benefícios da antecipação

A antecipação da restituição do imposto de renda por meio do BB Crédito Direto ao Consumidor (CDC) oferece várias vantagens, incluindo:

Fluxo de Caixa Imediato : Ideal para clientes que necessitam de recursos financeiros rapidamente para cobrir despesas urgentes ou para aproveitar oportunidades de investimento.

: Ideal para clientes que necessitam de recursos financeiros rapidamente para cobrir despesas urgentes ou para aproveitar oportunidades de investimento. Planejamento Financeiro : Auxilia na organização das finanças pessoais, permitindo que o cliente alivie tensões financeiras iminentes com a certeza de um pagamento programado.

: Auxilia na organização das finanças pessoais, permitindo que o cliente alivie tensões financeiras iminentes com a certeza de um pagamento programado. Segurança e Conveniência: A gestão do crédito e do reembolso é simplificada, com processos automatizados que minimizam as chances de erros ou atrasos.

O BB Crédito Direto ao Consumidor (CDC) Antecipação IRPF é uma solução eficiente e segura para os clientes do Banco do Brasil que desejam antecipar sua restituição do imposto de renda. Com o início do prazo para as declarações, esta linha de crédito não apenas fortalece o relacionamento do banco com seus clientes.

