O programa Bolsa Família, uma iniciativa crucial de suporte financeiro do governo federal, introduz atualizações importantes para o mês de abril, refletindo uma fase significativa de evolução. Entre as alterações, a mais destacada é a inclusão de um adicional de R$150 por família, destinado a oferecer alívio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Governo libera bônus de R$ 150 para estes beneficiários do Bolsa Família | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Enfoque no suporte às famílias com crianças pequenas

Este aumento no valor do Bolsa Família é direcionado principalmente para as famílias que têm crianças ou dependentes de até 6 anos. Este foco é projetado para intensificar o apoio às necessidades básicas desses núcleos familiares, garantindo uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento infantil.

Estima-se que aproximadamente 20,9 milhões de famílias se beneficiarão das novas disposições do Bolsa Família em abril, incluindo cerca de 100 mil novos participantes. O incremento de R$150 por família não é apenas uma ajuda financeira, mas um instrumento vital na redução da vulnerabilidade social.

Benefícios complementares incluídos

Além do adicional de R$150, o programa também mantém benefícios segmentados como:

Benefício Variável Familiar : R$50, destinado a famílias com crianças entre 7 e 14 anos.

: R$50, destinado a famílias com crianças entre 7 e 14 anos. Benefício para Nutrizes: R$50, para famílias com bebês de até 6 meses, incentivando a nutrição adequada desde os primeiros meses de vida.

Acesso aos benefícios adicionais

Para receber o valor adicional de R$150, os beneficiários não precisam se recadastrar; este valor é automaticamente concedido aos que são elegíveis. É crucial manter o Cadastro Único atualizado, especialmente as informações relativas a crianças e dependentes, para garantir a correta análise de elegibilidade.

Procedimentos para inscrição no Bolsa Família

Para se inscrever no Bolsa Família:

Visite um Centro de Atendimento Local: É necessário que o responsável pela família compareça pessoalmente. Documentação Necessária:

Documento de identificação com foto (RG, CNH).

CPF ou Título de Eleitor do responsável.

Comprovante de residência.

Documentos de todos os membros da família.

Todos os indivíduos que compartilham o mesmo domicílio e renda devem ser incluídos no cadastro.

Verificação da Aprovação no Programa

Canais para consulta:

Aplicativos Oficiais : Bolsa Família e CadÚnico.

: Bolsa Família e CadÚnico. Portais e Telefones Úteis : Portal Cidadão da Caixa e aplicativo Caixa Tem; pelo telefone 121 (MDS) ou 111 (Caixa).

: Portal Cidadão da Caixa e aplicativo Caixa Tem; pelo telefone 121 (MDS) ou 111 (Caixa). Notificação por Correio: A Caixa também enviará uma carta de confirmação para o endereço registrado.

Calendário de Pagamentos para Abril de 2024

Os pagamentos serão distribuídos conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários:

Final 1 : 17 de abril

: 17 de abril Final 2 : 18 de abril

: 18 de abril Final 3 : 19 de abril

: 19 de abril Final 4 : 22 de abril

: 22 de abril Final 5 : 23 de abril

: 23 de abril Final 6 : 24 de abril

: 24 de abril Final 7 : 25 de abril

: 25 de abril Final 8 : 26 de abril

: 26 de abril Final 9 : 29 de abril

: 29 de abril Final 0: 30 de abril

As atualizações no Bolsa Família para abril de 2024 são projetadas para fornecer suporte financeiro imediato e promover a inclusão social e o bem-estar das famílias brasileiras mais vulneráveis. O adicional de R$150, junto com outros benefícios específicos, destaca o compromisso contínuo do governo em responder eficazmente às necessidades da população carente, assegurando suporte sustentado e significativo para milhões de famílias.

