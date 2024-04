Confira o orçamento! Saiba como consultar valor do Bolsa Família e Vale-Gás de Abril com o CPF

O Auxílio Vale-Gás, implementado pelo Governo Federal, representa uma iniciativa crucial para facilitar o acesso ao gás de cozinha entre a população de baixa renda do Brasil.

Este programa tem como objetivo tornar mais acessível a compra de botijões de gás de 13kg, melhorando significativamente a qualidade da preparação de alimentos nas residências mais vulneráveis.

Histórico e continuidade do programa

Iniciado durante a administração de Jair Bolsonaro, o Auxílio Vale-Gás ganhou popularidade e reconhecimento devido à sua importância no suporte às famílias necessitadas. Devido a essa popularidade, o programa foi continuado sob a gestão do presidente Lula, demonstrando a transversalidade e a necessidade vital do benefício.

Em 2023, uma Medida Provisória definiu temporariamente o valor do benefício em 100% da média nacional dos preços do gás de cozinha, conforme estipulado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Contudo, com o término da validade da MP, a expectativa é que o valor do auxílio reverta para 50% dessa média, conforme planejado para o Vale-Gás 2024.

Aprenda a consultar o benefício

Os pagamentos do Auxílio Vale-Gás são realizados bimestralmente, sendo que a última parcela foi emitida em dezembro de 2023. O próximo ciclo de pagamento está previsto para fevereiro de 2024. Durante esse intervalo, os beneficiários têm a possibilidade de verificar sua elegibilidade utilizando apenas o número do CPF.

Para consultar o saldo ou o status do Auxílio Vale-Gás 2024, os beneficiários podem utilizar duas vias principais:

Aplicativo Bolsa Família: Após acessar o aplicativo, o usuário deve selecionar a opção de login desejada (Caixa Tem ou conta gov.br) e seguir as instruções para entrar utilizando o CPF e a senha. Aplicativo Caixa Tem: Similarmente, é possível acessar utilizando a senha específica do app, onde informações detalhadas sobre os benefícios e as parcelas podem ser consultadas.

Ambos os métodos fornecem informações detalhadas sobre o benefício e permitem a visualização das parcelas pagas e pendentes, oferecendo aos usuários um controle eficaz sobre seus auxílios.

O Auxílio Vale-Gás não apenas facilita o acesso ao gás de cozinha para as famílias de baixa renda, mas também atua como um componente essencial para a manutenção da dignidade e da capacidade de preparação de alimentos seguros. Continuar a investir e manter esse auxílio é fundamental para a estabilidade econômica e social das famílias mais vulneráveis do Brasil.

