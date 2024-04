Governo atualiza calendário do Bolsa Família em Abril e estas famílias recebem grande presente

O programa Bolsa Família, essencial para milhões de famílias brasileiras, passará por mudanças significativas em seu calendário de pagamentos a partir de abril de 2024. Com o objetivo de melhorar o acesso aos benefícios, mais de 21 milhões de famílias inscritas começarão a receber os pagamentos seguindo um novo cronograma, que será determinado pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Novo cronograma de pagamentos

A partir de 17 de abril de 2024, os benefícios do Bolsa Família serão disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e seguirão um calendário mensal até o último dia útil do mês, dia 30. A organização dos pagamentos será feita de acordo com o dígito final do NIS dos beneficiários. Por exemplo, indivíduos cujo NIS termina em 1 serão os primeiros a receber. Este método busca agilizar e simplificar o processo de distribuição dos fundos.

Pagamentos em situações de emergência

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou que, em casos de municípios em estado de emergência ou calamidade pública oficialmente reconhecidos pelo governo federal, os pagamentos serão efetuados no primeiro dia do calendário, independente do número final do NIS. Essa medida garante que famílias afetadas por crises recebam seu auxílio de forma prioritária.

Detalhes dos benefícios complementares

Desde junho de 2023, o Bolsa Família foi expandido para incluir faixas adicionais de benefícios, que contemplam crianças em diversas fases da infância, além de gestantes e lactantes. Esses acréscimos têm o propósito de cobrir uma maior variedade de necessidades essenciais, aumentando o valor total que uma família pode acumular:

R$ 600 – valor base para cada família;

– valor base para cada família; R$ 150 – para famílias com crianças até seis anos;

– para famílias com crianças até seis anos; R$ 50 – para cada criança entre sete a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos;

– para cada criança entre sete a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos; R$ 50 – para gestantes e lactantes, contribuindo significativamente para a nutrição e saúde durante o início da vida.

Elegibilidade e inscrição

Para ser elegível ao Bolsa Família, a renda per capita da família deve ser inferior a R$ 218 mensais. Este critério assegura que o auxílio seja direcionado às famílias que mais precisam de apoio para atender suas necessidades básicas. É imperativo também que as famílias estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), mantendo suas informações sempre atualizadas para evitar problemas no recebimento do auxílio.

Como receber o bolsa família

Os beneficiários do programa podem acessar seus benefícios utilizando o cartão do Auxílio Brasil, com o mesmo PIN, ou por meio do aplicativo Caixa Tem, que continua disponível para facilitar o acesso ao dinheiro. Essas opções reforçam a praticidade e a acessibilidade do programa.

O MDS, comprometido com a transparência e o suporte aos beneficiários, mantém vários canais de atendimento para resolver dúvidas sobre as datas de pagamento, a situação dos benefícios, entre outros aspectos importantes. Essas iniciativas asseguram que todas as informações necessárias estejam facilmente acessíveis para quem depende deste suporte financeiro.

Impacto da atualização no bolsa família

A reintrodução e expansão de benefícios complementares no Bolsa Família refletem o esforço contínuo do governo brasileiro para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade. Este suporte financeiro ampliado é vital para o desenvolvimento infantil saudável e para a melhoria do bem-estar geral das famílias brasileiras, garantindo que as mesmas possam enfrentar desafios econômicos com maior segurança.

Esse novo calendário não só organiza melhor a distribuição dos recursos, mas também assegura que as famílias impactadas por emergências não tenham que esperar pelo auxílio devido a formalidades administrativas. Este ajuste é uma prova do compromisso do governo com a eficiência e a empatia no manejo de programas sociais fundamentais como o Bolsa Família.

