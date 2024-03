Mais cidades passam a receber a vacina contra dengue: 154 a mais

O Ministério da Saúde está ampliando a vacinação contra a dengue em mais 154 cidades do Brasil. Essa medida visa combater a disseminação da doença, causada pelo mosquito Aedes aegypti.

A distribuição das doses começará após a publicação de uma nota técnica na última quarta-feira (27), com a expectativa de que a vacinação se inicie até a semana seguinte nessas localidades.

O Notícia da Manhã apurou as informações e trouxe as 11 regiões de saúde onde estão localizadas as 154 cidades que receberam a vacina recentemente. Confira!

Ministério da Saúde amplia vacinação contra dengue em 154 cidades, redistribuindo doses para evitar expiração. Brasil enfrenta recorde de casos da doença em 2024. (Foto: Divulgação).

Novas regiões de saúde incluídas na campanha de vacinação contra a Dengue

Em princípio, essas 154 cidades estão localizadas em 11 regiões de saúde, distribuídas por seis estados do país.

As regiões de saúde são áreas que integram municípios fronteiriços, compartilhando redes de comunicação e infraestrutura de transportes para melhor organização e execução de ações e serviços de saúde.

A saber, as localidades incluídas são:

Central – ES

Betim – MG

Uberaba – MG

Uberlândia/Araguari – MG

Recife – PE

Apucarana – PR

Grande Florianópolis – SC

Aquífero Guarani – SP

Região Metropolitana de Campinas – SP

São José do Rio Preto – SP

São Paulo – SP

Redistribuição de doses para evitar expiração

Atualmente, existem 668 mil doses que vencerão em 30 de abril, 523 mil em junho e 84 mil em julho. Para evitar o desperdício dessas doses, o Ministério da Saúde decidiu redistribuí-las.

De acordo com Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização (DPNI), a redistribuição ocorrerá dentro dos próprios estados, priorizando municípios ainda não contemplados.

A redistribuição das doses próximas do vencimento para municípios dentro dos próprios estados será detalhada em uma nota técnica do ministério.

Devido à cobertura completa no Mato Grosso do Sul e à ausência de municípios no Distrito Federal para redistribuição, o excedente será enviado para o Amapá.

Além dessas doses, o ministério recebeu uma nova remessa de 930 mil doses da vacina Qdenga, que serão distribuídas para os 521 municípios já selecionados e para as 154 cidades adicionadas.

Vacinação em andamento e desafios logísticos

Apesar das medidas adotadas, a pasta não pode precisar quando as doses chegarão nas novas cidades devido aos desafios logísticos.

No entanto, a expectativa é que a vacinação comece até a semana seguinte à publicação da nota técnica.

Dados de vacinação e situação da dengue no Brasil

Desde o início da vacinação, o Ministério da Saúde distribuiu 1.235.119 doses para os estados e o Distrito Federal. Desse total, 534.631 doses foram aplicadas, enquanto 700.488 não foram registradas até o momento.

Embora tenham recebido doses, 13 cidades ainda não enviaram os dados para o governo. O Brasil foi o primeiro país a oferecer a vacina contra a dengue na rede pública, disponibilizando-a para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos pelo SUS.

Estatísticas alarmantes da dengue

O país já registrou mais de 2 milhões de casos de dengue em 2024, o maior número da série histórica iniciada em 2000.

Até a semana 12, foram 831 mortes confirmadas pela doença. Em fevereiro, a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, estimou que o país poderia registrar 4,2 milhões de casos neste ano.

