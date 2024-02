ESTES são os ÚNICOS repelentes que impedem de pegar dengue

No combate ao Aedes aegypti, vetor de doenças como a dengue, zika e chikungunya, a escolha do repelente certo faz toda a diferença.

A eficácia de um repelente não se mede apenas pela sua popularidade ou pelo aroma agradável; ela está diretamente ligada às substâncias ativas aprovadas por órgãos reguladores, como a Anvisa no Brasil. Entre as mais eficazes, destacam-se a DEET e a Icaridina, ambas reconhecidas por sua capacidade de oferecer proteção duradoura contra as picadas do mosquito.

Proteja sua família da dengue: entenda por que DEET e Icaridina são as melhores escolhas em repelentes e como usá-los corretamente. (Foto divulgação)

O Que Dizem os Especialistas sobre os repelentes?

Especialistas em saúde pública e entomologia apontam que, para uma proteção efetiva, é essencial optar por repelentes que contenham DEET, Icaridina ou óleo de citronela em suas formulações.

Essas substâncias passaram por rigorosos testes e provaram ser eficazes na prevenção das picadas do mosquito transmissor da dengue.

Além disso, a concentração do repelente é um fator crucial, determinando não apenas a eficácia, mas também a duração da proteção. Repelentes com maior concentração de substância ativa tendem a garantir uma barreira protetora por um período mais extenso.

Veja mais sobre: Perto do Carnaval, Rio confirma primeiro óbito por dengue

Cuidados no Uso de Repelentes

O uso seguro de repelentes é especialmente importante quando se trata de crianças. A Anvisa recomenda que produtos à base de DEET, Icaridina e óleo de citronela sejam utilizados em crianças acima de 2 anos, observando-se as orientações quanto à concentração e à frequência de aplicação.

Por outro lado, a eficácia de repelentes caseiros é questionada por especialistas, que alertam para a falta de comprovação científica e o risco de irritações na pele.

Produtos naturais que servem como repelente

Além dos repelentes químicos convencionais, há uma crescente busca por produtos naturais que ofereçam proteção contra mosquitos sem os potenciais efeitos adversos associados aos compostos sintéticos. Entre os mais eficazes e populares estão o óleo de citronela, óleo de eucalipto-limão e óleo de neem.

O óleo de citronela, por exemplo, é amplamente reconhecido por suas propriedades repelentes, sendo um ingrediente comum em velas, sprays e loções destinadas a afastar mosquitos.

O óleo de eucalipto-limão, também conhecido como p-mentano-3,8-diol (PMD), é outra alternativa natural que recebeu atenção por sua eficácia comparável a baixas concentrações de DEET, oferecendo uma proteção duradoura contra picadas.

Além do mais, o óleo de neem, derivado de uma árvore nativa da Índia, tem mostrado propriedades repelentes em diversos estudos, agindo não só como repelente, mas também como inseticida natural, interferindo no ciclo de vida dos mosquitos.

A vantagem desses produtos naturais vai além da sua eficácia repelente; eles são frequentemente escolhidos por indivíduos preocupados com a saúde ambiental e a sustentabilidade, além de serem uma opção preferida por famílias com crianças pequenas ou pessoas com pele sensível.

Contudo, é importante ressaltar que, mesmo sendo naturais, esses produtos devem ser usados conforme as recomendações de segurança, especialmente em relação à concentração e à frequência de aplicação, para garantir não apenas a eficácia, mas também a segurança do usuário.

Leia também: Alerta GERAL: Anvisa revela os únicos produtos que repelem mosquito da dengue