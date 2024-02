Alerta GERAL: Anvisa revela os únicos produtos que repelem mosquito da dengue

Com a escalada alarmante no número de casos de dengue em todo o Brasil, a preocupação com a prevenção nunca foi tão importante. Na última sexta-feira (9), o Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde registrou 408 mil casos prováveis da doença, um marco preocupante que destaca a urgência de medidas eficazes de proteção.

Diante desse cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sempre atenta à saúde pública, divulgou uma lista essencial de produtos seguros e eficazes para combater o temido mosquito Aedes, vetor da dengue. Mas você sabe quais são esses produtos e como utilizá-los corretamente?

A Anvisa revela a lista de produtos eficazes para repelir o mosquito da dengue. Descubra como manter sua casa e pele protegidas! (Foto divulgação)

Entenda o que é a dengue



A dengue é uma doença febril aguda, causada por um vírus transmitido principalmente pelo mosquito Aedes aegypti, um pequeno inseto que prolifera em áreas de acúmulo de água parada, desde poças d’água até recipientes domésticos mal tampados.

Quando este mosquito pica uma pessoa infectada pelo vírus da dengue e em seguida pica outra pessoa, ele transmite a doença. Os sintomas da dengue variam desde febre alta, dores no corpo e nas articulações, dor de cabeça, mal-estar, até formas mais graves que podem levar à morte.

É uma doença de grande impacto em regiões tropicais e subtropicais do mundo, onde as condições climáticas favorecem a proliferação do mosquito vetor. A prevenção é fundamental e envolve medidas de controle do mosquito, como evitar água parada, utilizar repelentes e, quando disponível, seguir as orientações de vacinação.

Proteção na pele: o que você precisa saber

A Anvisa categoriza os repelentes em dois grupos principais: aqueles para aplicação direta na pele e os destinados ao ambiente. Crucialmente, a agência ressalta: “Não existem produtos de uso oral, como comprimidos e vitaminas, com indicação aprovada para repelir o mosquito”.

Para uso na pele, é fundamental escolher repelentes que contenham ativos seguros e eficazes. No entanto, cada ativo possui suas particularidades e restrições de uso, especialmente em crianças. Por exemplo, repelentes que contêm DEET são seguros para crianças a partir de 2 anos, desde que sua concentração não ultrapasse 10% e sua aplicação seja limitada a três vezes ao dia.

Produtos para o ambiente: o que funciona?

Quanto aos produtos destinados ao ambiente, a Anvisa destaca a eficácia de inseticidas em spray e aerossol, capazes de eliminar mosquitos adultos. Por outro lado, repelentes como espirais e líquidos em aparelhos elétricos funcionam afastando os mosquitos, mas devem ser usados com precaução, especialmente em ambientes pouco ventilados ou na presença de pessoas com asma ou alergias respiratórias.

Interessantemente, a Anvisa alerta sobre os chamados inseticidas “naturais”, como velas e incensos à base de citronela, andiroba ou óleo de cravo, que, apesar de populares, não possuem comprovação científica de eficácia contra o mosquito da dengue.

O caminho para a proteção efetiva

Diante do exposto, é imperativo seguir as orientações da Anvisa e optar por produtos comprovadamente eficazes. Esteja atento às recomendações de uso e às restrições, especialmente quando se trata de proteger as crianças, para garantir uma proteção efetiva contra o mosquito da dengue.

Lembre-se: a prevenção é a melhor forma de combate. Com os produtos certos e as medidas apropriadas, podemos todos contribuir para um ambiente mais seguro e livre da dengue.

Confira aqui os cosméticos repelentes regularizados e aqui os saneantes regularizados pela Anvisa, e faça sua parte na luta contra essa doença que afeta tantos brasileiros.

