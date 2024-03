Grupo de beneficiários receberá Bolsa Família de abril antes da data

O mês de abril traz boas notícias para os beneficiários do Bolsa Família, com anúncios importantes que prometem trazer mais comodidade e segurança no acesso ao benefício.

Neste contexto, detalhes cruciais sobre o calendário de pagamento e as condições especiais de antecipação do benefício merecem atenção. Se você faz parte deste grupo, fique por dentro de tudo o que está previsto para acontecer no próximo mês.

Calendário de Pagamento Especial do Bolsa Família de abril

Como de costume, a Caixa Econômica Federal define o pagamento do Bolsa Família com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para abril de 2024, as datas estão distribuídas de forma que todos os beneficiários saibam exatamente quando terão acesso ao dinheiro.

Este mês, porém, há uma peculiaridade: beneficiários com NIS terminados em 4 e 9 terão a grata surpresa de ver os valores depositados antecipadamente, garantindo assim maior flexibilidade para o planejamento financeiro dessas famílias.

Aqui estão as datas especificadas para que você possa se preparar para receber seu benefício:

NIS 1: 17 de abril

NIS 2: 18 de abril

NIS 3: 19 de abril

NIS 4: 22 de abril (com antecipação no sábado anterior)

NIS 5: 23 de abril

NIS 6: 24 de abril

NIS 7: 25 de abril

NIS 8: 26 de abril

NIS 9: 29 de abril (com antecipação no sábado anterior)

NIS 0: 30 de abril

Antecipação para Situações de Emergência

Além disso, um olhar atento foi voltado para municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Nesses locais, o pagamento do Bolsa Família será antecipado, uma medida que visa mitigar as dificuldades enfrentadas por essas comunidades.

Essa é uma ação que sublinha o compromisso do programa em prover suporte às famílias mais necessitadas em momentos críticos.

Diversas cidades nos estados da Bahia, Acre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Roraima já têm confirmada a continuação dessa política de antecipação, uma demonstração de sensibilidade e apoio do programa às necessidades urgentes de seus beneficiários.

Horários de Liberação no Caixa Tem

Para quem está habituado a utilizar o Caixa Tem para movimentar os benefícios, é fundamental saber que os depósitos são realizados nas primeiras horas da manhã, geralmente entre 3h e 5h. Essa informação é vital para planejar o uso do dinheiro, seja para pagar contas, fazer compras ou qualquer outra necessidade.

Com essas novas diretrizes, o governo reafirma seu compromisso em não apenas manter, mas também melhorar o acesso ao Bolsa Família, um programa crucial para milhões de brasileiros. Essa antecipação, especialmente em áreas afetadas por emergências, é um alento e uma ferramenta de apoio imprescindível para as famílias mais vulneráveis.

Mantenha-se informado sobre as datas de pagamento e planeje suas finanças de acordo. O Bolsa Família é um suporte essencial para milhões de brasileiros, e acessar seu benefício de maneira eficiente é crucial para garantir o bem-estar de muitas famílias.

