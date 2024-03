Aprovado! Como usar o FGTS Futuro para comprar uma casa

Em um passo ousado e inovador para facilitar o acesso à casa própria para milhares de brasileiros, o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS) deu sinal verde para que trabalhadores utilizem os depósitos futuros de seu FGTS na compra de imóveis.

Essa medida pioneira, voltada para famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640, promete mudar o jogo no setor habitacional, especialmente para os beneficiários da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida.

O FGTS agora pode ser usado de forma revolucionária para comprar sua casa: entenda como essa medida pode beneficiar até 43 mil famílias brasileiras. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Como Funciona a Nova Regra do FGTS Futuro

A partir de agora, o sonho da casa própria se torna mais acessível graças a uma modalidade de “consignado” do FGTS. Basicamente, o empregador continua depositando 8% do salário na conta do FGTS do trabalhador como de costume.

No entanto, ao invés de esse valor ser acumulado na conta, ele será direcionado para abater as parcelas do imóvel, permitindo uma redução mais acelerada do saldo devedor e, por consequência, ampliando o limite de financiamento disponível.

Para ilustrar, um trabalhador com salário mensal de R$ 2.000 teria um depósito de cerca de R$ 160 no FGTS por mês. Ao optar pelo uso do FGTS Futuro por 60 meses (5 anos), poderia elevar seu financiamento em aproximadamente 9%, passando a ter acesso a cerca de R$ 108 mil para a aquisição da casa própria.

Veja mais sobre: Lista de “suspeitos” do Bolsa Família deve aumentar; entenda o que fazer

Quem Se Beneficia?

A expectativa do governo é beneficiar cerca de 43 mil famílias, especialmente aquelas que ganham até dois salários mínimos.

Essa iniciativa não apenas facilita a compra de imóveis novos e usados dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, mas também representa um avanço significativo em termos de política habitacional inclusiva.

Riscos e Salvaguardas

Apesar das vantagens, o modelo apresenta riscos. O principal deles é o bloqueio dos depósitos futuros do FGTS em caso de perda de emprego.

Para mitigar esse risco, o Ministério das Cidades prevê um prazo de carência de seis meses, durante o qual o valor que seria destinado ao FGTS é somado ao saldo devedor, evitando um aumento imediato nas parcelas.

Essa inovação no uso do FGTS para a compra da casa própria é um marco. Além de representar um alívio financeiro imediato para muitas famílias, sinaliza uma mudança de paradigma na maneira como os recursos do fundo podem ser utilizados para promover o bem-estar social e econômico dos trabalhadores brasileiros.

Demais usos do FGTS

Além da novidade de utilizar os depósitos futuros do FGTS para a aquisição da casa própria, este fundo oferece uma variedade de outras aplicações que têm o potencial de beneficiar significativamente os trabalhadores em diferentes momentos de suas vidas.

Por exemplo, os recursos do FGTS podem ser utilizados para amortizar ou quitar o saldo devedor de financiamentos imobiliários, proporcionando uma oportunidade de liberdade financeira mais rápida para muitos.

Além disso, em casos de demissão sem justa causa, o FGTS serve como um importante recurso de segurança financeira, oferecendo um alívio econômico no período de transição entre empregos.

Você pode gostar de: Benefício novo pagará R$ 500 na Caixa e ninguém sabe ainda