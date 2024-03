Bilionários de março: estas são as pessoas MAIS RICAS do mundo hoje

O mundo dos bilionários é dinâmico e cheio de reviravoltas. À medida que a economia global oscila, assim o fazem as fortunas dos mais ricos.

Neste mês, a lista dos magnatas que encabeçam o ranking mundial da riqueza foi atualizada, trazendo surpresas e confirmações de tendências que já vinham se desenhando. Vamos mergulhar nos detalhes sobre esses gigantes da economia global e entender o que os coloca no topo.

Março revela as maiores fortunas globais: De magnatas da moda a pioneiros da tecnologia, veja quem domina a lista dos bilionários. (Foto divulgação)

As pessoas MAIS RICAS do mundo hoje

Bernard Arnault e Família: A Elegância no Topo

Bernard Arnault, o mago por trás da LVMH, gigante do luxo que abrange marcas como Louis Vuitton, Christian Dior e Sephora, continua a reinar supremo.

Com um patrimônio líquido estimado em US$ 235,3 bilhões, Arnault não apenas lidera o ranking global, mas também simboliza o poder duradouro e o fascínio do luxo. Sua habilidade em transformar marcas em ícones de desejo e sua estratégia de expansão, como a aquisição da Tiffany & Co., solidificam seu lugar no topo.

Elon Musk: Um Visionário Sempre em Movimento

Elon Musk, o empreendedor por trás da Tesla, SpaceX e da rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, ocupa o segundo lugar, com uma fortuna de US$ 193 bilhões.

Apesar de ter enfrentado desafios, incluindo a perda de seu título como o homem mais rico do mundo e as flutuações no valor de mercado de suas empresas, Musk continua a ser uma figura central na inovação tecnológica e na exploração espacial.

Jeff Bezos: O Pioneiro do E-commerce

Jeff Bezos, fundador da Amazon, não fica muito atrás, com um patrimônio de US$ 194,1 bilhões. Desde a criação da Amazon em sua garagem, Bezos transformou a empresa na maior varejista online do mundo, além de investir em outras áreas, como a Blue Origin, sua empresa de exploração espacial. Sua visão revolucionária para o comércio eletrônico e além mantém sua posição entre os mais ricos.

Mark Zuckerberg: Conectando o Mundo

Mark Zuckerberg, o cérebro por trás do Facebook, agora Meta Platforms, viu sua fortuna saltar para US$ 173,1 bilhões, graças a um significativo aumento no valor das ações da empresa.

Com o Facebook, Instagram e WhatsApp sob seu comando, Zuckerberg continua a ser uma força dominante no mundo digital, reinventando a maneira como nos conectamos e compartilhamos informações.

Larry Ellison: O Arquiteto do Software

Larry Ellison, cofundador da Oracle, com um patrimônio líquido de US$ 158,4 bilhões, fez sua fortuna no setor de tecnologia da informação.

Sua empresa, Oracle, é um gigante do software que fornece uma gama de serviços de nuvem e soluções de software. Ellison é conhecido por sua paixão por iatismo e por possuir propriedades imobiliárias extravagantes, incluindo uma ilha inteira no Havaí.

Novos e Retornantes Magnatas

A lista também vê o retorno de Mukesh Ambani, magnata da indústria indiana, ao top 10, graças a um ambicioso acordo com a Disney na Índia, e a ascensão de novos nomes que refletem as mudanças na economia global e nos setores de tecnologia e inovação.

Esses bilionários não são apenas símbolos de riqueza, mas também de poder, influência e, em muitos casos, de inovação e progresso tecnológico. Eles moldam não apenas os mercados, mas também o futuro de setores inteiros, da moda e do luxo à tecnologia e além.

