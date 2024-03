Tratamento revolucionário contra câncer completa 1 ano de paciente “curado”

Há exatamente um ano, Paulo Peregrino enfrentava uma batalha árdua contra o câncer, com dias marcados por doses de morfina e uma mobilidade cada vez mais comprometida.

Sua trajetória, que parecia caminhar para um desfecho sombrio, tomou um rumo inesperado e esperançoso ao ser selecionado para participar de um tratamento considerado revolucionário: a terapia CAR-T Cell, uma luz no fim do túnel para pacientes em estado grave.

Esta técnica, que utiliza as próprias células de defesa do paciente modificadas em laboratório, representou um marco na luta contra o câncer no Brasil, sendo Paulo um dos pioneiros a receber tal tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em São Paulo.

Tratamento revolucionário contra câncer

Há momentos na medicina que marcam verdadeiras revoluções, trazendo não apenas inovação, mas também uma nova esperança de vida para aqueles que enfrentam batalhas aparentemente intransponíveis. Este é o caso de Paulo Peregrino, cuja experiência com um tratamento pioneiro contra o câncer se transformou em um farol de esperança para muitos.

Há um ano, Paulo estava preso a uma realidade dolorosa, lutando contra um linfoma avançado que o deixava preso à morfina e à iminência de cuidados paliativos. Sua jornada para se tornar o 14º paciente a receber a terapia CAR-T Cell pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em São Paulo é um testemunho do poder da ciência e da perseverança humana.

Desde que recebeu a terapia CAR-T Cell, Paulo não apenas testemunhou a remissão de seu câncer, como também reconquistou a qualidade de vida que havia perdido.

Agora, um ano após esse procedimento inovador, ele celebra a vida com um entusiasmo renovado, desfrutando de momentos simples e preciosos, como jogar vôlei e caminhar com sua cadela, Aretha.

Sua história de superação e os resultados visíveis nos exames ressaltam o potencial dessa terapia, não apenas para ele, mas como um farol de esperança para muitos outros enfrentando situações similares.

Avanços e Expectativas: O Futuro do CAR-T Cell no Brasil

O sucesso da terapia CAR-T Cell no tratamento de Paulo Peregrino abre portas para futuras possibilidades, estendendo esperanças a pacientes com leucemia linfoide aguda de células B e linfoma não Hodgkin de células B, inicialmente alvos desse estudo.

Com a participação da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e outras autoridades, o lançamento do estudo clínico CAR-T Cell sinaliza um comprometimento com a inovação e a inclusão desses tratamentos avançados no SUS, visando não apenas salvar vidas, mas também reduzir custos com tratamentos convencionais.

A Jornada Continua: Novos Capítulos Esperam por Paulo

Paulo Peregrino, agora com uma “nova vida” aos 62 anos, planeja seus próximos passos com otimismo e gratidão, simbolizando sua jornada como uma ressurreição pessoal. Suas experiências servem de inspiração e motivação para outros em lutas similares, enquanto aguarda com expectativa seus próximos exames em abril de 2024.

A terapia CAR-T Cell, embora ainda em fase de estudos e limitada a certos tipos de câncer, representa uma promessa de tratamentos mais eficazes e personalizados, delineando um futuro em que o câncer pode ser enfrentado com novas armas e renovadas esperanças.

