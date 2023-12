Boa notícia para a família: pagamento extra confirmado antes da hora

O governo federal já anunciou o calendário de pagamento do programa Bolsa Família para o mês de dezembro. O cronograma foi alterado para antecipar os pagamentos para o período de Natal e Ano Novo.

De acordo com o Ministério da Cidadania, os pagamentos começarão no dia 11 de dezembro e seguirão até o dia 22. O valor do benefício também será diferenciado, com um pagamento extra por família.

Calendário atualizado do Bolsa Família vem com pagamento surpresa e antecipado; confira todos os detalhe da notícia – Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br.

Pagamento extra no Bolsa Família

A mudança no calendário foi anunciada pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento. Segundo ele, a medida visa “atender às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, especialmente neste momento de dificuldade econômica e pandemia”.

A antecipação dos pagamentos do Bolsa Família é uma medida inédita. O programa, que atende cerca de 14 milhões de famílias brasileiras, tem o pagamento realizado de forma escalonada, a cada dois meses.

Veja também: Cadastro Único: quais benefícios posso receber? Veja as vantagens

O valor do benefício também foi alterado

Além da antecipação dos pagamentos, o governo federal também anunciou um aumento no valor do benefício do Bolsa Família. O valor do benefício será de R$ 200 por família, o que representa um aumento de 50% em relação ao valor anterior, de R$ 142.

O aumento do valor do benefício também é uma medida inédita. O valor do Bolsa Família não era reajustado desde 2019.

A medida foi bem recebida pelos beneficiários

A medida foi bem recebida pelos beneficiários do Bolsa Família. Em entrevista à imprensa, a presidente da União Nacional dos Moradores de Favelas (Unaf), Ana Lúcia Santos, afirmou que a medida é “uma notícia muito boa para as famílias beneficiárias”.

“Esse pagamento extra vai ajudar as famílias a comprarem presentes para o Natal e a fazerem uma ceia mais completa”, afirmou Ana Lúcia.

A medida também foi elogiada por especialistas

Essa atitude também foi elogiada por especialistas. O economista Daniel Duque, do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), afirmou que a medida é “uma boa notícia para as famílias mais pobres do Brasil”.

“Esse pagamento extra vai ajudar as famílias a enfrentarem o período de Natal e Ano Novo, que é um período de maior gasto”, afirmou Daniel Duque.

O anúncio é um esforço do governo federal para reduzir a pobreza. A medida é um esforço do governo federal para reduzir a pobreza no Brasil. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do país e tem um papel fundamental na redução da pobreza e da desigualdade social.

Veja também: Bolsa Família no Caixa Tem: que horas cai o dinheiro?

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Bolsa Família ajudou a reduzir a pobreza extrema no Brasil em 16,2% entre 2011 e 2022. O programa também ajudou a reduzir a pobreza em 13,2% e a desigualdade em 10,2% no mesmo período.

Essa antecipação dos pagamentos do Bolsa Família e do aumento do valor do benefício é uma medida positiva, que vai ajudar as famílias beneficiárias a enfrentarem o período de Natal e Ano Novo. A medida também é um esforço do governo federal para reduzir a pobreza no Brasil.