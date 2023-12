Ninguém esperava! WhatsApp inova com recurso aclamado

O WhatsApp é aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo, mas isso não faz com que ele fica estático. Na verdade, é uma das plataformas com mais atualizações regulares do mercado.

A empresa anunciou recentemente uma nova função que promete agilizar a vida dos usuários. Chamada de “Pesquisa por nome de usuário”, ela permitirá que os cadastrados encontrem outros usuários do WhatsApp pelo nome, sem precisar compartilhar o número de telefone.

A função ainda se encontra em fase de testes, mas já está disponível para alguns usuários selecionados. A previsão é que a função seja lançada para todos os usuários nos próximos meses.

Novidade do whatsApp trata-se de um recurso muito desejado pelos usuários há bastante tempo; confira.

Como funciona a Pesquisa por nome de usuário?

Para usar a Pesquisa por nome de usuário, o usuário deve abrir o aplicativo do WhatsApp e tocar no ícone de lupa, localizado no canto superior direito da tela. Em seguida, o usuário deve digitar o nome de usuário do contato que deseja encontrar.

Se o contato tiver um nome de usuário registrado, ele aparecerá nos resultados da pesquisa. O usuário pode tocar no contato para iniciar uma conversa.

Vantagens da Pesquisa por nome no WhatsApp

A Pesquisa por nome de usuário oferece uma série de vantagens para os usuários do WhatsApp. A primeira vantagem é que ela torna mais fácil encontrar outros usuários do WhatsApp, mesmo que não se conheça o número de telefone deles.

A segunda vantagem é que a Pesquisa por nome de usuário pode ser usada para encontrar usuários do WhatsApp que não estão na lista de contatos do usuário. Isso pode ser útil para encontrar pessoas que se conheceram em eventos ou redes sociais, por exemplo.

A terceira vantagem é que a Pesquisa por nome de usuário pode ajudar a proteger a privacidade dos usuários. Ao não compartilhar o número de telefone, o usuário pode evitar que outras pessoas o encontrem no WhatsApp sem o seu consentimento.

Avaliação do recurso

A Pesquisa por nome de usuário é uma função muito bem-vinda, pois oferece uma série de vantagens para os usuários do WhatsApp. A função é simples de usar e pode ajudar a tornar a experiência do usuário mais eficiente e segura.

A expectativa é que a função seja lançada para todos os usuários nos próximos meses. Quando isso acontecer, a Pesquisa por nome de usuário deve se tornar uma das funções mais utilizadas do WhatsApp.