PIS/Pasep 2022: quando cai? Tudo o que você precisa saber

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base 2022 será realizado em 2024, conforme cronograma divulgado pelo governo federal. O calendário ainda não foi definido, mas deve seguir o mesmo padrão dos anos anteriores, com início em fevereiro e término em novembro.

O abono salarial é um benefício pago aos trabalhadores que receberam, no mínimo, 30 dias de salário de carteira assinada e que tenham média salarial de até dois salários mínimos. O valor do benefício é proporcional ao tempo de trabalho no ano-base, sendo de R$ 101,00 por mês trabalhado.

Para saber se tem direito ao abono salarial, o trabalhador pode consultar o site da Caixa Econômica Federal ou do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Também é possível ligar para a Central Alô Trabalhador, no telefone 158.

Quem tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep

Para ter direito ao abono salarial do PIS/Pasep, o trabalhador deve atender aos seguintes requisitos:

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base considerado para a apuração;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos no ano-base considerado para a apuração;

Estar inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos.

Como consultar o PIS/Pasep 2022 pela internet

Para consultar o PIS/Pasep 2022 pela internet, o trabalhador deve acessar o site da Caixa Econômica Federal ou do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Também é possível ligar para a Central Alô Trabalhador, no telefone 158.

Como consultar o PIS/Pasep 2022 pela internet:

Acesse o site da Caixa Econômica Federal: https://www.caixa.gov.br/

Clique em “PIS”.

Selecione a opção “Consultar o saldo do PIS”.

Informe seu CPF ou NIS.

Clique em “Continuar”.

Será exibida a sua situação no PIS/Pasep.

Como consultar o PIS/Pasep 2022 pelo telefone

Ligue para a Central Alô Trabalhador: 158

Aguarde o atendimento.

Informe seu CPF ou NIS.

O atendente irá informar a sua situação no PIS/Pasep.

Como sacar o abono salarial 2022

O trabalhador que possui o Cartão do Cidadão pode utilizá-lo para receber o abono nas lotéricas ou nos caixas eletrônicos da Caixa. Também é possível receber indo em uma agência da instituição financeira. Para isso é preciso levar documento oficial com foto.

Caso o cidadão tenha conta corrente ou poupança na Caixa, ele poderá receber o valor usando o Internet Banking da Caixa.

O Pasep pode ser sacado na conta corrente ou poupança de clientes do Banco do Brasil. Caso o trabalhador queira receber o valor em outro banco, também é possível fazer uma transferência para o banco de preferência pelo site “bb.com.br/pasep” ou por um caixa eletrônico do BB.

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep referente ao ano-base 2022 será realizado em 2024. O calendário ainda não foi definido, mas deve seguir o mesmo padrão dos anos anteriores. Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode consultar o site da Caixa Econômica Federal ou do Ministério do Trabalho e Previdência Social.