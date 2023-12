2ª parcela do 13º salário vem com descontos; veja quais

O 13° salário, benefício obrigatório para empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores, deve ser pago pelo empregador em até duas parcelas, e a primeira foi liquidada na última quinta-feira (30). No entanto, o que os menos atentos desconhecem é que a segunda parcela virá menor do que a inicial. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda os motivos para a redução.

Segunda parcela do 13º salário virá menor do que a inicial. entenda os motivos para a redução; — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

De olho no pagamento

Na última quinta-feira (30), quem ainda não tinha visto um adicional no extrato bancário recebeu a boa notícia: a primeira parcela do 13° salário já estava na conta.

O prazo-limite para o pagamento dessa parte inicial do benefício destinado a trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados, pensionistas e trabalhadores rurais e domésticos é 30 de novembro.

Contudo, atenção beneficiários, pois a próxima parcela, que deve ser creditada até 20 de dezembro, virá com um valor menor do que o inicial. O motivo? Nessa segunda parte, é hora dos tradicionais descontos que impactam diretamente no salário líquido. Siga a leitura abaixo e entenda todos os detalhes.

Leia mais: Tem gente usando o 13º salário assim para comprar um carro

Segunda parcela do 13° salário será menor; entenda

Em entrevista à Gazeta, Suelen Campos, supervisora trabalhista do departamento pessoal de uma empresa de soluções contábeis na Serra, esclarece que a primeira parcela é paga integralmente, correspondendo à metade do salário bruto do profissional. Já a segunda parte chega em valor líquido, após a incidência dos descontos.

Suelen esclarece que, na primeira parcela do 13° salário, o adiantamento não sofre nenhum tipo de desconto de tributação ou outros.

Por outro lado, na segunda parcela, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro, são aplicados descontos referentes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Imposto de Renda (IR), e, se aplicável, pensão alimentícia, sendo esses valores destinados aos órgãos competentes.

Vale ressaltar que os valores de desconto podem variar conforme o salário recebido pelo profissional.

13° salário: confira dicas para usar bem o dinheiro extra

Com o prazo final para o pagamento da primeira parcela do 13° salário se aproximando, muitos trabalhadores já estão planejando o destino dessa renda extra. Contudo, diante das despesas de final de ano e início do próximo, é crucial ficar atento a estratégias para otimizar o uso desse dinheiro.

Quem opta por poupar parte do abono natalino pode ver o montante quase dobrar em pouco tempo. Uma aplicação de R$ 500, em parcela única, pode se transformar em R$ 983 em dez meses, segundo simulação do Santander, considerando uma taxa de juros de 7% ao ano, sem desconto do Imposto de Renda.

O economista Antônio Marcus Machado destaca que priorizar o pagamento de contas é sempre mais sensato. Utilizar o décimo terceiro para começar o próximo ano com menos dívidas ou até mesmo quitá-las contribui para o equilíbrio do orçamento doméstico.

No entanto, comprometer todo o valor antes do final do ano, antecipando-o quando permitido pelo empregador, é visto como arriscado pelo economista. Para quem tem as finanças sob controle, existem diversas opções de investimento para aproveitar esse benefício.

Presentes

A tradição de presentear alguém querido no Natal pode ser uma ótima maneira de investir em relacionamentos e criar momentos especiais. No entanto, o economista alerta que essa prática deve ser feita com cuidado, gastando no máximo 40% do valor recebido.

Machado destaca que, em relação aos presentes, é fundamental seguir uma lógica simples: considerar como caro tudo aquilo que ultrapassa as possibilidades do orçamento, seja na modalidade à vista ou a prazo.



IPTU e IPVA

Ao receber o 13°, é importante lembrar que, no início do próximo ano, chegará a hora de lidar com impostos como IPTU e IPVA. Ambos possuem descontos para pagamentos antecipados, permitindo que o contribuinte inicie o ano com mais tranquilidade.



Mercado financeiro

Para muitos, o mercado financeiro ainda é um território desconhecido, mas para quem está sem dívidas, investir o valor do benefício é uma boa maneira de fazê-lo render. Antônio Marcus explica que o trabalhador pode aplicar seu dinheiro em dois tipos de investimentos.

Em investimentos considerados de risco, não há previsibilidade do valor que será recebido, podendo ser muito ou pouco, ou até menos do que o investido. Já a renda fixa oferece maior segurança, pois é possível saber quanto receberá no final do período da aplicação.

O economista ensina uma regra simples para quem possui recursos para investir: ao pegar o número 100 e subtrair a própria idade, a porcentagem resultante é destinada a investimentos de risco.

O restante, que representa a idade, é direcionado para investimentos em renda fixa. Por exemplo, se uma pessoa, com 25 anos, deseja investir R$ 1 mil, ela deve aplicar 75% desse valor (R$ 750) em ações de risco e 25% (R$ 250) em renda fixa.

Se a opção for pelo caminho do investimento, a primeira providência, segundo o estrategista de Investimentos do Santander Brasil, Arley Junior, é definir para qual objetivo o recurso será destinado. A segunda etapa é identificar em que momento será utilizado: no curto, médio ou longo prazo.

O 13° salário, benefício obrigatório para empregados com carteira assinada, aposentados, pensionistas e servidores, deve ser pago pelo empregador em até duas parcelas, sendo a primeira cota ou parcela única até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro.

*Com informações de A Gazeta.

Quer saber todos os detalhes relacionados ao 13º Salário? Assista ao vídeo abaixo e saiba mais informações!

Leia também: Melhor investir o valor do 13º salário ou gastar nas compras de final de ano?